П’ятсот тисяч — це багато чи мало?

Поринаємо в глибини і шукаємо відповідь — це багато чи мало.

Стартуємо від протилежного – від противника. Два найбільш буйні ворожі угруповання військ (УВ) – «Юг» та «Днєпр».

Фото: ЗМІ окупантів

УВ «Юг» – найбільше та найпотужніше, веде наступальну операцію в операційній зоні від Сіверського виступу до південних околиць Донецька та має вийти на адміністративний кордон Донецької області до виборів у Росії. Два найгарячіші напрямки – Костянтинівський та Авдіївський, з чого випливає, що ворог має два оперативно-тактичні угруповання, одно з котрих діє в районі Бахмут – Соледар, інше – в районі Донецька. «Юг» має у своєму складі 3 армії (8-му, найбільшу в сухопутних військах РФ, 2-у та 41-у), 3-й АК, дві дивізії (98-му та 106-у) та три бригади ПДВ (11-у, 31-у та 83-ю) і «добровольчий штурмовий корпус» на десерт. Склад угруповання такий: близько 157.000 в/сл, 760 танків, 2370 ББМ, 2850 гармат та РСЗВ. Три армії – три ракетні бригади, тобто 36 пускових. Все це зведене в 84 бригади-полки, 57 окремих батальйонів-загонів (зокрема й іррегулярних), різного штибу рот (переважно «Шторм» всіх мастей) – 22. Резерв угруповання – 5 полків та 6 батальйонів. Цікавинка – основні сили зосереджені на Авдіївському напрямку, там же – більша частина резервів, але під Бахмутом – майже всі страждальці зі штрафних загонів «Шторм».

УВ «Днєпр», активне, хоча й якесь безтолкове, проводить наступальну операцію в операційній зоні від села Покровка на Кінбурнській косі до села Михайлівка в районі Мамай-гори в Запорізькій області та має завдання ліквідувати плацдарми української морської піхоти на лівому березі Дніпра. «Днєпр» має у своєму складі дві армії (18-у та 49-у), дві дивізії ПДВ (7-у та 104-у), бригаду та полк морської піхоти (61-у та 177-й). Склад угруповання: близько 73.000 в/сл, до 420 танків, 900 ББМ, 640 гармат та РСЗВ. Ракетна бригада є лише у 49-ї армії. Організаційно УВ зведене в 27 бригад-полків, 17 батальйонів-загонів. Резерв – ймовірно 2 полки зі складу 70-ї мсд. «Днєпр» також має цікавинки: надмірна кількість полків територіальних військ (погано навчена піхота, озброєна чим знайшли (аж 9 полків), мало танків, короткі маршрути до головних логістичних хабів противника в Криму, потужне угруповання армійської авіації на аеродромах в Криму (Джанкой, насамперед) та фронтової авіації, що дозволяє утримувати перевагу у повітрі.

Фото: тг-канал Сергія Стерненка Аеродром Бельбек

Ворог розгорнув ще декілька УВ в Харківській, Луганській, Запорізькій областях (схожі на два вже описані, але менші за розмірами та складом сил і засобів), існують угруповання «Оборони Криму», оборони кордонів Білгородської, Курської та Брянської областей, сили ВКС, ВМФ, Росгвардії, ФСБ, інших міністерств-відомств. Весь цей шалман об’єднаний в «Объединённую группировку войск на Юго-Западном ТВД» (ОГ). Ось ця ОГ має у своєму складі особового складу до 513.900 в/сл, близько 2950 танків, 7000 ББМ, 5920 гармат та РСЗВ, 48-60 ПУ ОТРК «Іскандер». Організаційно ОГ має без урахування резервів та угруповання прикриття державного кордону 204 бригади/полки, 148 батальйонів/загонів.



Якщо противник зможе реалізувати свої організаційно-штатні заходи, то гіпотетично це угруповання збільшиться на дві мотострілецькі дивізії, одну дивізію ПДВ, одну дивізію морської піхоти. Мало б ще формуватися 7 мотострілецьких бригад, хоча відомо лише про одну, 26-у. Але хай буде 7. Загалом всі організми додадуть приблизно 60.000 в/сл. Збільшимо цю цифру на 25% (сили забезпечення та обслуговування також мають з’явитися, куди без них!), тобто ще 15.000. Виходимо на очікувану чисельність ОГ ворога в 588.000-590.000. Візьмемо для зручності підрахунків 600.000.

Підручник оперативного мистецтва пише, що для успішної оборони треба мати співвідношення сил і засобів в усій смузі оборони 1 до 2. Тобто якщо нападають 600.000, то нам варто мати щонайменше 300.000. Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов на дискусійній панелі LB.ua «2024: виклики і перспективи», яка проходила 17 грудня, повідомив, що чисельність ЗС України зараз перевищує 1.000.000. Якщо безпосередню участь в бойових діях бере 50% їх складу, то наче людей цілком достатньо для оборони. А головком саме активну оборону і пропонував.

Фото: defence-ua.com

Згадуємо про намагання ворога прорватися до берега Осколу, оточити Часів Яр, захопити Авдіївку та ревонути далі на Констаху та Покровськ, оточити Вугледар, обнулити ділянки вклинення Сил оборони на Запоріжжі та плацдарми на лівому березі Дніпра. Тобто є щонайменше 9-10 ділянок, де ворог зосереджує зусилля для прориву оборони. Підручник тактики повідомляє, якщо хочеш прорвати оборону противника — створи перевагу 1 до 5, але краще до 6. Скромненько так беремо 10 ворожих бригад (25.000) на цих 10 ділянках і розуміємо, що аби втримати наші рубежі, слід мати принаймні 6.000–8.000, щоб співвідношення було 1:4/1:3. Тобто хоч і з важкими боями, але щоб втримати позиції.

Маємо 300.000 оборонців в усій смузі + 8.000 на ділянках прориву. Так само збільшимо цю цифру на 25% обслуги та забезпечення, отримаємо 385.000.

Втрати: за 2023 рік ворог втратив 249.030 осіб. Якщо ми втрачаємо втричі менше, то слід поповнити втрати 83.000 бійців.

Якщо строкова військова служба буде скасована, то мають бути звільнені 30.000 строковиків, котрих хтось має замінити, адже тил все одно ми будемо охороняти.

Якщо реалізують підхід часів АТО «30% воюють — 30% відпочивають — 30% готуються на полігонах», то чисельність Сил оборони слід збільшити щонайменше ще на 60%. Залишається 10% — це звична армійська текучка (за сімейними, на лікуванні, навчанні тощо).

Фото: Макс Требухов

А ще слід сформувати резерви, адже війну слід закінчити Перемогою. Це ще десь 30%.

По пунктах, щоб не заплутатися:– 300.000 для загальної оборони та ще 8.000 для оборони ділянок прориву ми маємо– 308.000*30%=92.400 для забезпечення ротації тих, хто на фронті, для їх відпочинку– 308.000*30%=92.400 для підготовки для подальшої участі в бойових діях– 308.000*30%=92.400 для формування резервів– 30.000 для заміни строковиків, що будуть звільнені– 83.000 для поповнення втрат (за умови збереження тенденції)

Підсумок: 390.200 багнетів.

Висновок: коли Головком говорить про 400.000 нових бійців, то він рухався по алгоритму, котрий ми розглянули абзацом вище (хоча не факт). Коли він говорить про 500.000, то ГШ явно має хитрий план, в котрому активна оборона – низка контрударів та інших дуже неприємних сюрпризів для агресора. Тобто 500.000 – нормальна цифра.

Тепер – кілька слів про законопроєкт, що викликав стільки галасу. Він є тут. Альтернативного законопроекту не існує, що говорить про пожежність прийняття документу, наданого Кабміном.

Проєкт закону розробили з метою законодавчого удосконалення процедур проведення заходів мобілізації, удосконалення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, соціального захисту військовослужбовців, а також окремих питань проходження військової служби для покращення якості підбору особового складу під час доукомплектування бойових підрозділів для відсічі збройної агресії проти України.

Фото: Макс Требухов

Завданням законопроєкту є уточнення питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, посилення соціального захисту військовослужбовців під час отримання медичної допомоги та після звільнення з полону, уточнення обов’язків органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій та громадян України під час проведення мобілізації, уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу, а також для звільнення з військової служби.

Автори документа пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю України та законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію».

Одразу три шайби – Кабміну:1:0 – Реалізація запропонованого проєкту закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету Украйни. Тобто призов півмільйона громадян та робота щонайменше з 2-3 мільйонами громадян, котрі призвані не будуть, але опрацьовуватимуться ТЦК, – безкоштовна справа? Серйозно?

Фото: cheline.com.ua

2:0 – У проєкті Закону немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Та ну! Ви ж пропонуєте уточнення норм виконання військово-транспортного обов’язку, а у власників автотранспорту є і на автотранспорт, і на МРЕВ, і на податкову, і на ТЦК знайдеться теж. Встановлення обов’язку проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішенням військово-лікарської комісії, постановки на військовий облік, уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, уточнення підстав для звільнення з військової служби, зокрема, звільнення за власним бажанням і багато нових норм обійдуться без чиєїсь нової вілли в Іспанії? Реально в це вірите?

3:0 – законопроєкт не обговорювали з громадськістю. Принаймні на сайті парламенту відсутні пропозиції за результатами громадської антикорупційної та/або громадської антидискримінаційної експертизи проекту акту, як того вимагає Регламент Кабміну. А розробник, тобто у нашому випадку Кабмін, згідно Регламенту забезпечує проведення публічних консультацій з представниками зацікавлених сторін щодо проектів актів Кабінету Міністрів відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Навіть з огляду на воєнний стан, варто було б принаймні надати проект Закону для обговорення Громадським радам при Міноборони, МВС, Мінрегіоні. Але – ніт.

Фото: Макс Требухов

Законопроєкт завершується дивовижним висновком міністра оборони: «Прийняття проєкту Закону України створить умови для належного укомплектування бойових підрозділів під час відсічі збройної агресії проти України». Тобто зміни у 12 законодавчих актів, з котрих лише один пов'язаний з порядком проходження військової служби і жоден — з комплектуванням підрозділів, мають створити «умови для належного укомплектування бойових підрозділів».

Хіба не новорічне диво?!

Якщо тема цікава громадськості, то можна буде окремо обговорити зміни, які хочуть внести до законодавства.