Головне за четвер, 28 грудня: ворожі штурми під Бахмутом та на лівобережжі Дніпра, обстріл Запоріжжя

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 42 бойові зіткнення. Ворог завдав двох ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби та два склади боєприпасів противника.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 грудня – в нашій новині.

Російська армія сьогодні, 28 грудня, завдала артилерійських ударів по береговій лінії Дніпра у селі Біленьке Запорізької області.

За інформацією обласної прокуратури, загинуло двоє рибалок. П’ятеро цивільних осіб, з яких двоє - працівники аварійної газової служби, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські окупанти нині, 28 грудня, накрили вогнем місто Оріхів Запорізької області.

В результаті ворожої атаки загинула жителька. Ще четверо людей поранені.

Напередодні росіяни атакували авіацією цивільну інфраструктуру Оріхова. Був зруйнований багатоповерховий будинок.

Троє військовополонених українців, яких розстріляли російські окупанти у Запорізькій області, служили в 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Невстановлені особи з числа військовослужбовців ЗС РФ чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р., а також інших норм міжнародного гуманітарного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту. А саме - трьох військовослужбовців 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, які вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступенів тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Загиблих воїнів було евакуйовано з поля бою.

Кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вимагає термінової зустрічі із міжнародними донорами, адже Україна не може чекати до березня 2024 року, допомога потрібна вже в січні, пише Bloomberg.

У листі до координаційної групи, яка контролює кошти, Денис Шмигаль зазначив, що фінансування потрібне вже наступного місяця та має бути спрямоване на потреби основного бюджету України.

Звернення підкріплює заклики України, оскільки фінансова допомога на суму понад $110 млрд затримується через політичну боротьбу у США та Європейському Союзі.

"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", — зазначив у листі Шмигаль.

На думку прем'єра, навряд чи можливо вести якусь дискусію щодо проєктів відновлення та реконструкції, коли Україна бореться за виживання.

"Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби", – заявив Шмигаль.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський призначив головою Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна, керівником Рівненської ОДА – Олександра Коваля.

Відповідні укази підписано 27 грудня і опубліковано на сайті президента.

Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОДА, Коваль у березні 2021 року очолив Рівненську районну державну адміністрацію.

12 грудня їхні кандидатури погодив Кабінет міністрів.

Докладніше про нових очільників – в новині.

Після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських кораблів у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць. Тому РФ тихенько перекидає свій флот подалі до Новоросійська. Українська розвідка вже декілька місяців фіксує передислокацію суден ЧФ РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Суспільному.

Він розповів, що Україна успішно збільшила і розширила зону впливу та контролю, коли йдеться про Крим й в цілому ситуацію на Чорному морі. Тому сьогодні для окупантів немає безпечного місця на території окупованого півострова.

Передислокація кораблів ЧФ РФ почалася після кількох випадків пошкодження російських кораблів внаслідок атак українськими Силами оборони.

"Це стосується як перебазування частини суден, так і перенесення штабної інфраструктури. Це власне мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", – пояснив Юсов.

У порівнянні з 2022-м, в цьому році кількість операцій та завданих ударів по живій силі і засобам окупантів у Криму, значно зросла.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!