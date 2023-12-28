Росія мовчки перекидає свій флот до Новоросійська. В Криму стало небезпечно, – Юсов

Україна помітно збільшила і розширила зону впливу та контролю в окупованому Криму.

Після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських кораблів у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць. Тому РФ тихенько перекидає свій флот подалі до Новоросійська. Українська розвідка вже декілька місяців фіксує передислокацію суден ЧФ РФ.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Суспільному.

Він розповів, що Україна успішно збільшила і розширила зону впливу та контролю, коли йдеться про Крим й в цілому ситуацію на Чорному морі. Тому сьогодні для окупантів немає безпечного місця на території окупованого півострова.

Передислокація кораблів ЧФ РФ почалася після кількох випадків пошкодження російських кораблів внаслідок атак українськими Силами оборони.

"Це стосується як перебазування частини суден, так і перенесення штабної інфраструктури. Це власне мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", – пояснив Юсов.

У порівнянні з 2022-м, в цьому році кількість операцій та завданих ударів по живій силі і засобам окупантів у Криму, значно зросла.

Що відомо про спецоперації Сил оборони по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму