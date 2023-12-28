Росія мовчки перекидає свій флот до Новоросійська. В Криму стало небезпечно, – Юсов

Після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських кораблів у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць. Тому РФ тихенько перекидає свій флот подалі до Новоросійська. Українська розвідка вже декілька місяців фіксує передислокацію суден ЧФ РФ.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Суспільному.
Він розповів, що Україна успішно збільшила і розширила зону впливу та контролю, коли йдеться про Крим й в цілому ситуацію на Чорному морі. Тому сьогодні для окупантів немає безпечного місця на території окупованого півострова.
Передислокація кораблів ЧФ РФ почалася після кількох випадків пошкодження російських кораблів внаслідок атак українськими Силами оборони.
"Це стосується як перебазування частини суден, так і перенесення штабної інфраструктури. Це власне мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", – пояснив Юсов.
У порівнянні з 2022-м, в цьому році кількість операцій та завданих ударів по живій силі і засобам окупантів у Криму, значно зросла.
Що відомо про спецоперації Сил оборони по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму
- Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", який знаходився у Феодосії.
- Стало відомо, що від українського удару по порту в окупованій Феодосії затонуло ще одне російське судно "УТС-150".
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україні вдалося знищити майже чверть російського флоту. Зокрема, великих десантних кораблів.
- А до того внаслідок атаки на судноремонтний завод великих пошкоджень зазнав ракетоносій "Аскольд". В "Аскольда" вбита рубка, розтрощений місток, знищений радар. Три ракети влучили зверху, прошили надбудови і вибухнули біля бортів, ударивши поряд у причальну стінку. Для удару використали SCAPL/Storm Shadow.
- У жовтні СБУ разом з Військово-морськими силами атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин". Атаку провели з експериментальним озброєнням – морськими безпілотниками.
- На початку жовтня спецпризначенні ГУР десантувалися на територію Криму і завдала вогневого ураження окупантам. На жаль, були втрати і з української сторони.
- Трохи раніше, на День незалежності, ГУР та ВМС теж здійснили висадку на територію окупованого Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта.
- На додачу до цих атак, прилітало по кримських системах ППО і складах.