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Росіяни провели чергові рейди щодо примусової паспортизації на ТОТ Херсонщини

Окупанти продовжують репресії проти українського населення

Росіяни провели чергові рейди щодо примусової паспортизації на ТОТ Херсонщини
Фото: Центр національного спротиву

Окупаційна влада на ТОТ Херсонщини провела чергові рейди по населених пунктах для "профілактичних" бесід з людьми, які відмовляються від "паспортизації", а також провели обшуки у пошуках підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В регіоні триває примусова паспортизація, аби по документах змінити склад населення. Тих, хто відмовляється отримувати червону макулатуру обмежують в правах та залякують, адже для окупантів вони “не лояльні мешканці”, – пишуть у ЦНС.

Крім того у пошуках інформаторів ЗСУ окупанти перекривали населені пункти перекривались, а в людей проводили обшуки щодо можливої співпраці з Силами Оборони.

У нацспротиві зазначили, що на ТОТ Херсонщини люди відмовляються від отримання російських паспортів, що заставляє росіян проводити вибори без паспортів на ТОТ.

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