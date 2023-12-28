Росіяни провели чергові рейди щодо примусової паспортизації на ТОТ Херсонщини

Окупаційна влада на ТОТ Херсонщини провела чергові рейди по населених пунктах для "профілактичних" бесід з людьми, які відмовляються від "паспортизації", а також провели обшуки у пошуках підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В регіоні триває примусова паспортизація, аби по документах змінити склад населення. Тих, хто відмовляється отримувати червону макулатуру обмежують в правах та залякують, адже для окупантів вони “не лояльні мешканці”, – пишуть у ЦНС.

Крім того у пошуках інформаторів ЗСУ окупанти перекривали населені пункти перекривались, а в людей проводили обшуки щодо можливої співпраці з Силами Оборони.

У нацспротиві зазначили, що на ТОТ Херсонщини люди відмовляються від отримання російських паспортів, що заставляє росіян проводити вибори без паспортів на ТОТ.