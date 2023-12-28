Депутата Ужгородської міськради судитимуть за самовільне захоплення землі в центрі міста.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Під час слідства встановили, що народний обранець був директором приватного підприємства і захопив комунальну землю в обласному центрі. Тоді розпочав там будівельні роботи зі суттєвим відхиленням від дозвільної та проєктної документації. Йдеться про реконструкцію будівлі громадської вбиральні під кав’ярню з магазином у центральній частині Ужгорода.

Підозрюваний вийшов за межі належної йому земельної ділянки і зайняв прилеглу територію загального користування, на якій є самовільно збудований підвальний поверх.

Те, що площа зведених будівель суттєво перевищує площу відведеної землі, підтвердили проведені під час слідства експертизи.