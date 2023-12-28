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Депутата Ужгородської міськради судитимуть за самовільне захоплення землі

Також народному обранцю інкримінують ведення будівництва на цій землі.

Депутата Ужгородської міськради судитимуть за самовільне захоплення землі

Депутата Ужгородської міськради судитимуть за самовільне захоплення землі в центрі міста.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Під час слідства встановили, що народний обранець був директором приватного підприємства і захопив комунальну землю в обласному центрі. Тоді розпочав там будівельні роботи зі суттєвим відхиленням від дозвільної та проєктної документації. Йдеться про реконструкцію будівлі громадської вбиральні під кав’ярню з магазином у центральній частині Ужгорода.

Підозрюваний вийшов за межі належної йому земельної ділянки і зайняв прилеглу територію загального користування, на якій є самовільно збудований підвальний поверх. 

Те, що площа зведених будівель суттєво перевищує площу відведеної землі, підтвердили проведені під час слідства експертизи.

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