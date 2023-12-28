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Мін'юст хоче конфіскувати через суд два російські літаки

Позов подали до Вищого антикорупційного суду.

Мін'юст хоче конфіскувати через суд два російські літаки
Міністерство юстиції України
Фото: ukrinform.ua

Міністерство юстиції  подало черговий позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкційу вигляді стягнення у дохід держави двох літаків російської компанії "Ільюшн Фінанс Ко.".

Про це повідомили у Міністерстві юстиції у Facebook.

"Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Мін'юст просить застосувати санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ "Про санкції", до АТ "Ільюшн Фінанс Ко.", – ідеться в повідомленні.

У міністерстві додають, що АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації "Ростех", та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

Також, у Мін'юсті додають, що на початку та під час повномасштабного вторгнення рф в Україну АТ "Ільюшн Фінанс Ко." системно співпрацює з вищим політичним керівництвом рф та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройній агресії рф, а також сприяє вищому політичному керівництву рф в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до рф через розв’язання агресивної війни проти України. 

Зазначається, предметом стягнення в дохід держави є два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.

  • Міністерство юстиції України подало позов до ВАКС щодо застосування санкції у виді стягнення активів родини російського олігарха Аркадія Ротенберга та його партнерів у дохід держави.
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