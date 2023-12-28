Єрмак знову провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини

Готують зустріч Зеленського і Орбана "у найближчому майбутньому".

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Про це Єрмак написав у телеграмі.

Він назвав розмову "продуктивною".

"Працюємо над організацією зустрічі двох лідерів (Володимира Зеленського і Віктора Орбана, - Ред.) у найближчому майбутньому" - додав глава ОПУ.

Також Єрмак і Сіярто обговорили просування України на шляху до ЄС.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС