Єрмак знову провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.
Про це Єрмак написав у телеграмі.
Він назвав розмову "продуктивною".
"Працюємо над організацією зустрічі двох лідерів (Володимира Зеленського і Віктора Орбана, - Ред.) у найближчому майбутньому" - додав глава ОПУ.
Також Єрмак і Сіярто обговорили просування України на шляху до ЄС.
Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС
- На саміті лідерів Євросоюзу Віктор Орбан продовжив виступати проти можливостей приєднання України до блоку. У момент голосування за рішення про початок переговорів щодо членства угорський прем'єр навіть покинув зал засідань. Будапешт вважає, що наша держава не виконала всі необхідні вимоги.
- Орбан заявляв, що Угорщина має “75 можливостей зупинити процес вступу України у Європейський Союз”, а якщо знадобиться потягне “ручник”.
- Замість вступу до блоку угорський прем'єр пропонував нашій державі "стратегічне партнерство".
- Також Будапешт блокує виділення фінансової допомоги Києву в розмірі 50 млрд євро. Щоправда, у ЄС неодноразово лунали заяви, що Брюссель має альтернативні варіанти розв'язання цієї проблеми в обхід думки Орбана.
- Володимир Зеленський перед самітом лідерів ЄС мав коротку зустріч із Орбаном в Аргентині, куди обоє прилетіли на інавгурацію новообраного президента Хавʼєра Мілея.