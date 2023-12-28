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Єрмак знову провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини

Готують зустріч Зеленського і Орбана "у найближчому майбутньому".

Єрмак знову провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини
Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто

Про це Єрмак написав у телеграмі.

Він назвав розмову "продуктивною".

"Працюємо над організацією зустрічі двох лідерів (Володимира Зеленського і Віктора Орбана, - Ред.) у найближчому майбутньому" - додав глава ОПУ.

Також Єрмак і Сіярто обговорили просування України на шляху до ЄС.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

  • На саміті лідерів Євросоюзу Віктор Орбан продовжив виступати проти можливостей приєднання України до блоку. У момент голосування за рішення про початок переговорів щодо членства угорський прем'єр навіть покинув зал засідань. Будапешт вважає, що наша держава не виконала всі необхідні вимоги. 
  • Орбан заявляв, що Угорщина має “75 можливостей зупинити процес вступу України у Європейський Союз”, а якщо знадобиться потягне “ручник”.
  • Замість вступу до блоку угорський прем'єр пропонував нашій державі "стратегічне партнерство".
  • Також Будапешт блокує виділення фінансової допомоги Києву в розмірі 50 млрд євро. Щоправда, у ЄС неодноразово лунали заяви, що Брюссель має альтернативні варіанти розв'язання цієї проблеми в обхід думки Орбана.
  • Володимир Зеленський перед самітом лідерів ЄС мав коротку зустріч із Орбаном в Аргентині, куди обоє прилетіли на інавгурацію новообраного президента Хавʼєра Мілея.
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