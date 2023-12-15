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Угорщина має “75 можливостей зупинити вступ України в ЄС” і може потягнути “ручник”, − Орбан

"Якщо ми не захочемо, щоб Україна була членом Євросоюзу, то угорський парламент проголосує проти цього".

Угорщина має “75 можливостей зупинити вступ України в ЄС” і може потягнути “ручник”, − Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина має “75 можливостей зупинити процес вступу України у Європейський союз”, а якщо знадобиться потягне “ручник”.

Про це прем’єр-міністр країни Віктор Орбан заявив в інтерв’ю угорському державному радіо, пише The Guardian.

Орбан сказав, що лідери ЄС просили його не перешкоджати процесу і що вони хочуть цим рішенням дати Україні стимул, необхідний для продовження війни. 

“Але їхнім вирішальним аргументом було те, що Угорщина від цього нічого не втрачає… Якщо ми не захочемо, щоб Україна була членом Євросоюзу, то угорський парламент проголосує проти цього”, − сказав він.

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Орбан зазначив, що подальший процес вступу до євроблоку є дуже тривалим. “І доки питання не дійде до парламентів, це дуже, дуже довгий процес, і, як вони і я підрахували, існує близько 75 можливостей, коли угорський уряд може зупинити цей процес”, − сказав він. 

За словами угорського прем’єра, якщо під час перемовин станеться щось, що зачепить інтереси Угорщини, він “зупинить це”.

Орбан також повторив, що Угорщина не хотіла брати участь у “поганому рішенні”, і саме тому він залишив кімнату, доки лідери приймали рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС.

“Потім ми зможемо зупинити цей процес, якщо знадобиться, потягнемо “ручник”, − сказав він.

Про які гроші йдеться

  • У червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. 
  • Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення. 
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