Угорщина має “75 можливостей зупинити вступ України в ЄС” і може потягнути “ручник”, − Орбан

Угорщина має “75 можливостей зупинити процес вступу України у Європейський союз”, а якщо знадобиться потягне “ручник”.
Про це прем’єр-міністр країни Віктор Орбан заявив в інтерв’ю угорському державному радіо, пише The Guardian.
Орбан сказав, що лідери ЄС просили його не перешкоджати процесу і що вони хочуть цим рішенням дати Україні стимул, необхідний для продовження війни.
“Але їхнім вирішальним аргументом було те, що Угорщина від цього нічого не втрачає… Якщо ми не захочемо, щоб Україна була членом Євросоюзу, то угорський парламент проголосує проти цього”, − сказав він.
Орбан зазначив, що подальший процес вступу до євроблоку є дуже тривалим. “І доки питання не дійде до парламентів, це дуже, дуже довгий процес, і, як вони і я підрахували, існує близько 75 можливостей, коли угорський уряд може зупинити цей процес”, − сказав він.
За словами угорського прем’єра, якщо під час перемовин станеться щось, що зачепить інтереси Угорщини, він “зупинить це”.
Орбан також повторив, що Угорщина не хотіла брати участь у “поганому рішенні”, і саме тому він залишив кімнату, доки лідери приймали рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС.
“Потім ми зможемо зупинити цей процес, якщо знадобиться, потягнемо “ручник”, − сказав він.
- Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
- Потім очільник угорського уряду Орбан заявив, що уряд країни не підтримає новий пакет допомоги Києву, доки блок не виплатить усі заморожені для Будапешта кошти. Цього тижня Європейська комісія погодилася вивільнити третину з приблизно 30 мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.
- Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.
- Більше про саміт читайте у матеріалі Lb.ua "Вступ до ЄС, санкції проти Росії та вето Орбана. Чим завершився історичний саміт лідерів Євросоюзу".
- Іще до голосування проросійський словацький прем'єр Роберт Фіцо також казав, що не вважає Україну готовою до відкриття переговорів, але обіцяв, що рішенню про їх початок не буде опиратися.
- Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що у Єврокомісії є запасний варіант на випадок, якщо Угорщина заблокує пакет допомоги.
Про які гроші йдеться
- У червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.
- Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення.