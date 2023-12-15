Україна запросила Туреччину приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі

Рустем Умєров запропонував Туреччині приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.
Про це міністр оборони України заявив під час зустрічі із новим Послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном, повідомили у Міноборони.
"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до Морської коаліції", – сказав Рустем Умєров.
Також міністр оборони України додав, що зусилля Коаліції морських сил і засобів, створення якої ініціювали Велика Британія і Норвегія, спрямовані на припинення втручання Росії у свободу судноплавства, зокрема у функціонування "зернового коридору".
Представники України і Туреччини обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.
За словами посла Туреччини Левента Більгена всебічна підтримка України з боку Туреччини триватиме.
- 11 грудня стало відомо, що Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
- У грудні 2023 року Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку українських зусиль у Чорному морі.
- Перед тим у травні 2023 року Рєзніков закликав Німеччину долучитися до створення “морської коаліції” на підтримку України.