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Україна запросила Туреччину приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі

Сторони також обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.

Україна запросила Туреччину приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі
Фото: Міноборони України

Рустем Умєров запропонував Туреччині приєднатися до Морської коаліції для зміцнення безпеки у Чорному морі.

Про це міністр оборони України заявив під час зустрічі із новим Послом Туреччини в Україні Левентом Більгеном, повідомили у Міноборони. 

"Вдячні Туреччині за підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення у питанні забезпечення безпеки Чорного моря. Запрошуємо Туреччину приєднатися до Морської коаліції", –  сказав Рустем Умєров.

Фото: Міноборони УКраїни

Також міністр оборони України додав, що зусилля Коаліції морських сил і засобів, створення якої ініціювали Велика Британія і Норвегія, спрямовані на припинення втручання Росії у свободу судноплавства, зокрема у функціонування "зернового коридору".

Фото: Міноборони України

Представники України і Туреччини обговорили потенційну співпрацю щодо оборонного виробництва.

За словами посла Туреччини Левента Більгена всебічна підтримка України з боку Туреччини триватиме.

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