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Лідери ЄС не запросили на саміт Зеленського через побоювання реакції Орбана, – Politico

Володимир Зеленський хотів особисто бути присутнім на саміті ЄС.

Лідери ЄС не запросили на саміт Зеленського через побоювання реакції Орбана, – Politico
Фото: EPA/UPG

Лідери ЄС хотіли запросити президента України Володимира Зеленського на саміт Євросоюзу в Брюсселі, але, через побоювання реакції прем'єра Угорщини Віктора Орбана, не стали цього робити Сам Зеленський теж хотів бути особисто присутнім на саміті,  – пише видання Politico.

За інформацією видання, лідери ЄС ухвалили таке рішення через побоювання щодо реакції Орбана, який виступає проти відкриття переговорів про членство України в ЄС і виділення довгострокової фінансової допомоги Києву.

Присутність Зеленського на саміті могла б зробити позицію угорця щодо України ще більш непоступливою.

  • У Брюсселі сьогодні почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро. Не виключено, що в разі відсутності консенсусу з ключових питань Єврораді доведеться працювати довше, ніж заплановані два дні.
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