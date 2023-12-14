Лідери ЄС не запросили на саміт Зеленського через побоювання реакції Орбана, – Politico

Лідери ЄС хотіли запросити президента України Володимира Зеленського на саміт Євросоюзу в Брюсселі, але, через побоювання реакції прем'єра Угорщини Віктора Орбана, не стали цього робити Сам Зеленський теж хотів бути особисто присутнім на саміті, – пише видання Politico.
За інформацією видання, лідери ЄС ухвалили таке рішення через побоювання щодо реакції Орбана, який виступає проти відкриття переговорів про членство України в ЄС і виділення довгострокової фінансової допомоги Києву.
Присутність Зеленського на саміті могла б зробити позицію угорця щодо України ще більш непоступливою.
- У Брюсселі сьогодні почався дводенний саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу. Також у порядку денному – виділення Україні 50 млрд євро. Не виключено, що в разі відсутності консенсусу з ключових питань Єврораді доведеться працювати довше, ніж заплановані два дні.