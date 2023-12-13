Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Італії Мелоні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні важливого засідання Європейської ради 14–15 грудня в Брюсселі.

Також вони обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії, необхідних для започаткування переговорів щодо вступу нашої країни в ЄС.

“Україна виконала свою частину зобов’язань. Ми вкотре довели, що здатні попри безпрецедентні виклики досягати вражаючих результатів на нашому шляху до ЄС”, - сказав голова держави.

Крім того, Зеленський і Мелоні обмінялися думками щодо Формули миру, а також стосовно підготовки Глобального саміту миру.

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