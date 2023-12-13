Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Італії Мелоні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
Співрозмовники скоординували позиції напередодні важливого засідання Європейської ради 14–15 грудня в Брюсселі.
Також вони обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії, необхідних для започаткування переговорів щодо вступу нашої країни в ЄС.
“Україна виконала свою частину зобов’язань. Ми вкотре довели, що здатні попри безпрецедентні виклики досягати вражаючих результатів на нашому шляху до ЄС”, - сказав голова держави.
Крім того, Зеленський і Мелоні обмінялися думками щодо Формули миру, а також стосовно підготовки Глобального саміту миру.
Більше про початок переговорів із Україною щодо вступу до ЄС
-
8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія говорила, що Україна виконала 90% необхідних реформ, але потрібно продовжувати боротьбу з корупцією, зменшити вплив олігархів та працювати над законом про нацменшини.
-
Цього тижня Єврорада повинна ухвалити політичне рішення про початок переговорів.
-
Основною перешкодою розглядається Угорщина, чий прем'єр декілька разів сказав, що проти початку переговорів про вступ України зараз. Для рішення про переговори потрібна згода всіх 27 країн-членів.
-
Італія виступає за те, щоб саміт Європейського Союзу цього тижня дав "зелене світло" початку переговорів про вступ України до блоку.
-
З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років.
-
Нещодавно президент України заявив, що якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів про вступ України, це означатиме, що на це наклав вето Путін. Президент вважає, що РФ почала "працювати" над країнами, бо не має воєнних успіхів.
-
Андерс Фог Расмуссен, який є засновником і головою Rasmussen Global, колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014) і колишній прем'єр-міністр Данії (2001-2009) напередодні саміту Євросоюзу 14 грудня назвав важливі причини чому Україна повинна стати членом ЄС.
- Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.