Італія закликала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС

Антоніо Таяні також закликав до прискорення процесу приєднання до блоку балканських держав.

Італія виступає за те, щоб саміт Європейського Союзу цього тижня дав "зелене світло" початку переговорів про вступ України до блоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє агентство ANSA.

"Ми висловили позитивну думку про початок переговорів із Україною про членство в ЄС", - сказав Таяні в кулуарах ради ЄС із закордонних справ.

"Ми відзначили рішення Києва ухвалити нові закони для своєї угорської меншини, про що я просив ще відтоді, як був президентом Європейського парламенту," - додав він.

Таяні також закликав до прискорення процесу приєднання балканських держав.

"Водночас ми просимо провести роботу з прискорення вступу балканських країн і Боснії", - наголосив міністр.

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