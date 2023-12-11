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Італія закликала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС

Антоніо Таяні також закликав до прискорення процесу приєднання до блоку балканських держав.

Італія закликала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Італія виступає за те, щоб саміт Європейського Союзу цього тижня дав "зелене світло" початку переговорів про вступ України до блоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє агентство ANSA.

"Ми висловили позитивну думку про початок переговорів із Україною про членство в ЄС", - сказав Таяні в кулуарах ради ЄС із закордонних справ.

"Ми відзначили рішення Києва ухвалити нові закони для своєї угорської меншини, про що я просив ще відтоді, як був президентом Європейського парламенту," - додав він.

Таяні також закликав до прискорення процесу приєднання балканських держав.

"Водночас ми просимо провести роботу з прискорення вступу балканських країн і Боснії", - наголосив міністр.

Більше про початок переговорів із Україною щодо вступу до ЄС

  • 8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія говорила, що Україна виконала 90% необхідних реформ, але потрібно продовжувати боротьбу з корупцією, зменшити вплив олігархів та працювати над законом про нацменшини.
  • Цього тижня Єврорада повинна ухвалити політичне рішення про початок переговорів. 
  • Основною перешкодою розглядається Угорщина, чий прем'єр декілька разів сказав, що проти початку переговорів про вступ України зараз. Для рішення про переговори потрібна згода всіх 27 країн-членів.
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