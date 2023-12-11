​Кулеба провів "довгу і щиру" розмову з головою МЗС Угорщини Сійярто (оновлено)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Про це він повідомив в Instagram.

"Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно один одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та грунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання один одному", - прокоментував Кулеба.

Він зазначив, що головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

"Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру. Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав Петеру: у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", - додав Кулеба.

Сіярто також розповів про перемовини. Він заявив, що Єврокомісія "практично не уявляє, який вплив матиме членство України в ЄС на все співтовариство".

Як написав Сіярто у фейсбуці, на переговорах йшлося про євроінтеграційні амбіції України.

"Я сказав колезі, що для нас це не тактичне питання, а, скоріше, історично значуще рішення для майбутнього всього Євросоюзу. Пропозицію щодо рішення не підготовлено, і Єврокомісія практично не уявляє, який вплив матиме членство України в ЄС на всю спільноту", - зазначив він.

На думку Сіярто, Європейська комісія не провела підготовчу роботу, "яка гарантувала б, що Україна проведе переговори про вступ на взаємовигідній основі".

"Звісно, ми також говорили про закон щодо меншин, і я сказав своєму колезі, що Угорщина очікує повернення до умов 2015 року. Однак безсумнівно, що ми обидва, як і раніше, прихильні подальшому розвитку двосторонніх відносин", - зазначив Сіярто.

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