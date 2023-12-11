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​Кулеба провів "довгу і щиру" розмову з головою МЗС Угорщини Сійярто (оновлено)

Йшлося про відкриття переговорів про членство України в ЄС.

​Кулеба провів "довгу і щиру" розмову з головою МЗС Угорщини Сійярто (оновлено)
Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з головою МЗС  Угорщини Петером Сійярто.

Про це він повідомив в Instagram.

"Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова. Ми давно один одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та грунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання один одному", - прокоментував Кулеба.

Він зазначив, що головною темою було рішення Європейської Ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

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"Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру. Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав Петеру: у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", - додав Кулеба.

Сіярто також розповів про перемовини. Він заявив,  що Єврокомісія "практично не уявляє, який вплив матиме членство України в ЄС на все співтовариство".

Як написав Сіярто у фейсбуці, на переговорах йшлося про євроінтеграційні амбіції України.

"Я сказав колезі, що для нас це не тактичне питання, а, скоріше, історично значуще рішення для майбутнього всього Євросоюзу. Пропозицію щодо рішення не підготовлено, і Єврокомісія практично не уявляє, який вплив матиме членство України в ЄС на всю спільноту", - зазначив він.

На думку Сіярто, Європейська комісія не провела підготовчу роботу, "яка гарантувала б, що Україна проведе переговори про вступ на взаємовигідній основі".

"Звісно, ми також говорили про закон щодо меншин, і я сказав своєму колезі, що Угорщина очікує повернення до умов 2015 року. Однак безсумнівно, що ми обидва, як і раніше, прихильні подальшому розвитку двосторонніх відносин", - зазначив Сіярто.

Більше про початок переговорів із Україною щодо вступу до ЄС

  • 8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія говорила, що Україна виконала 90% необхідних реформ, але потрібно продовжувати боротьбу з корупцією, зменшити вплив олігархів та працювати над законом про нацменшини.
  • Основною перешкодою розглядається Угорщина, чий прем'єр декілька разів сказав, що проти початку переговорів про вступ України зараз. Для рішення про переговори потрібна згода всіх 27 країн-членів. Орбан погрожує зірвати грудневий саміт ЄС, на якому буде йти мова про допомогу Україні та вступ Києва до ЄС. На його думку, пропозиція Євросоюзу щодо вступу Києва до ЄС є "необґрунтованою та погано підготовленою".
  • Україна ухвалила три з чотирьох законів-вимог Євросоюзу, зокрема щодо нацменшин, на якому особливо наголошувала Угорщина.
  • Під час інавгурації президента Аргентини президент України мав зустріч із угорським прем'єром Орбаном, який виступає проти початку переговорів. "На полях інавгурації говорив з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні 11 грудня.
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