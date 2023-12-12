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Зеленський поговорив із президентом УЄФА Чеферіном

Співрозмовники "обмінялися поглядами на актуальні геополітичні та спортивні питання".

Зеленський поговорив із президентом УЄФА Чеферіном
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом УЄФА (Спілка європейських футбольних асоціацій) Александером Чеферіном.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Зазначається, що співрозмовники "обмінялися поглядами на актуальні геополітичні та спортивні питання".

"Президент УЄФА висловив непохитну підтримку та захват Україною та мужністю її народу в ці важкі часи та висловив надію на швидке та мирне вирішення проблеми, яке принесе Україні стабільність та процвітання", - йдеться у пресрелізі.

Чеферін також побажав збірній України успіхів у відборі на Євро-2024.

Зеленський, своєю чергою, "подякував УЄФА за сприяння миру, толерантності та справедливості за допомогою своїх турнірів, а також за підтримку після повномасштабного вторгнення Росії".

Хто такий Чеферін і яка позиція УЄФА щодо війни Росії проти України

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