Зеленський поговорив із президентом УЄФА Чеферіном

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом УЄФА (Спілка європейських футбольних асоціацій) Александером Чеферіном.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Зазначається, що співрозмовники "обмінялися поглядами на актуальні геополітичні та спортивні питання".
"Президент УЄФА висловив непохитну підтримку та захват Україною та мужністю її народу в ці важкі часи та висловив надію на швидке та мирне вирішення проблеми, яке принесе Україні стабільність та процвітання", - йдеться у пресрелізі.
Чеферін також побажав збірній України успіхів у відборі на Євро-2024.
Зеленський, своєю чергою, "подякував УЄФА за сприяння миру, толерантності та справедливості за допомогою своїх турнірів, а також за підтримку після повномасштабного вторгнення Росії".
Хто такий Чеферін і яка позиція УЄФА щодо війни Росії проти України
- Александр Чеферін - словенський юрист і футбольний функціонер. Президент УЄФА з 14 вересня 2016 року. Раніше він також обирався заступником голови юридичного комітету УЄФА та членом дисциплінарного комітету Міжнародної федерації футболу
- У квітні 2023 року в Лісабоні відбувся 47-й черговий Конгрес УЄФА, на якому Чеферіна переобрали на цю посаду. У зв'язку з цим він дав пресконференцію, на якій, зокрема, висловився і щодо усунення команд із Росії від турнірів під егідою союзу. "Поки що не закінчиться війна, не бачу можливості щось змінювати", - сказав він.
- У вересні Чеферін знову наголосив, що Росія повернеться на турніри лише після закінчення війни в Україні. Тоді ж Зеленський обговорював із ним питання звільнення з полону росіян українських спортсменів.
- У жовтні президент УЄФА оптимістично прокоментував спільну заявку Іспанії, Португалії та України на проведення Чемпіонату світу-2030.
- Як відомо, 28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА виключили російські збірні та клуби з розіграшів міжнародних турнірів - команди не виступають у єврокубках, а збірна Росії була позбавлена можливості поборотися за вихід до фінальної частини Чемпіонату світу-2022.Зеленський обговорив із головою УЄФА питання звільнення полонених українських спортсменів