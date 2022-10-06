Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
ГоловнаСпорт

Глава Федерації футболу Іспанії прокоментував об’єднану з Україною та Португалією заявку на проведення ЧС-2030

"Ми хочемо поєднати всю Європу своєю заявкою на Чемпіонат світу".

Глава Федерації футболу Іспанії прокоментував об’єднану з Україною та Португалією заявку на проведення ЧС-2030
Луїс Рубіалес
Фото: EPA/UPG

Президент Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїс Рубіалес висловився про те, як може вплинути війна в Україні на можливість виграшу заявки трьох країн на проведення Чемпіонату світу-2030.

Функціонер висловив сподівання, що на той час у нашій країні настане мир та інфраструктура буде повністю відновлена.

"Ми сподіваємося, що до 2030 року конфлікт буде вирішено. Ми хочемо, щоб ця кандидатура об’єднала Європу, а не лише Піренейський півострів", – цитує Рубіалеса Marca.

Нагадаємо, вчора Україна, Іспанія та Португалія офіційно подали заявку на проведення ЧС-2030.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також