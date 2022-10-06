Глава Федерації футболу Іспанії прокоментував об’єднану з Україною та Португалією заявку на проведення ЧС-2030

"Ми хочемо поєднати всю Європу своєю заявкою на Чемпіонат світу".

Президент Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїс Рубіалес висловився про те, як може вплинути війна в Україні на можливість виграшу заявки трьох країн на проведення Чемпіонату світу-2030.

Функціонер висловив сподівання, що на той час у нашій країні настане мир та інфраструктура буде повністю відновлена.

"Ми сподіваємося, що до 2030 року конфлікт буде вирішено. Ми хочемо, щоб ця кандидатура об’єднала Європу, а не лише Піренейський півострів", – цитує Рубіалеса Marca.

Нагадаємо, вчора Україна, Іспанія та Португалія офіційно подали заявку на проведення ЧС-2030.