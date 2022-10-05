Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лікарі в полоні
Лікарі в полоні
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ГоловнаСпорт

Офіційно: Україна, Іспанія та Португалія подали заявку на проведення ЧС-2030

Заявка цих трьох європейських країн наразі офіційно претендує на мундіаль.

Офіційно: Україна, Іспанія та Португалія подали заявку на проведення ЧС-2030
Фото: uefa.com

Іспанія, Португалія та Україна подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030, повідомляє пресслужба УАФ.

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбувся брифінг за участі президента Федераціі футболу Португалії Фернандо Гомеса, президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Андрій Павелко
Фото: uefa.com
Андрій Павелко

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030.

Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дану ініціативу спрямовано на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу.

Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат Світу-2030!", — ідеться у спільному офіційному пресрелізі учасників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також