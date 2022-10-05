Миколенко увійшов до команди туру АПЛ за версією WhoScored

У межах дев’ятого туру Англійської прем’єр-ліги клуб українця Віталія Миколенка "Евертон" у гостях здобув перемогу над дрейфуючим вниз "Саутгемптоном" – 2:1.

Миколенко відіграв на "Сент-Меріс" від дзвінка до дзвінка.

Додамо, що "іриски" здобули вже другу перемогу поспіль, що дало їм можливість піднятися на 11-те місце у турнірній таблиці.

Зазначимо, що "Евертон" залишається єдиним клубом в АПЛ, який пропускає в середньому менше одного гола за матч (всього – сім), з чим фахівці пов’язують значною мірою вдалу роботу селекційної служби "синього" мерсісайдського клубу.

Нагадаємо, у літнє трансферне вікно команду Френка Лемпарда поповнили центральні захисники Конор Коді (з "Вулверхемптона") та Джеймс Тарковські (з "Бернлі").

З їхньою появою новими фарбами розцвів у захисті і Миколенко, перформанс якого, зокрема, у матчі проти "святих" статистичний портал WhoScored високо оцінив – захисник із оцінкою в 7,6 бала опинився в команді туру за версією аналітичного сайту.

Зазначимо, що українець взяв участь у всіх матчах "ірисок" цього сезону АПЛ.