Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лікарі в полоні
Лікарі в полоні
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
ГоловнаСпорт

Миколенко увійшов до команди туру АПЛ за версією WhoScored

"Евертон" здобув другу перемогу поспіль.

Миколенко увійшов до команди туру АПЛ за версією WhoScored
Віталій Миколенко
Фото: EPA/UPG

У межах дев’ятого туру Англійської прем’єр-ліги клуб українця Віталія Миколенка "Евертон" у гостях здобув перемогу над дрейфуючим вниз "Саутгемптоном" – 2:1.

Миколенко відіграв на "Сент-Меріс" від дзвінка до дзвінка.

Додамо, що "іриски" здобули вже другу перемогу поспіль, що дало їм можливість піднятися на 11-те місце у турнірній таблиці.

Зазначимо, що "Евертон" залишається єдиним клубом в АПЛ, який пропускає в середньому менше одного гола за матч (всього – сім), з чим фахівці пов’язують значною мірою вдалу роботу селекційної служби "синього" мерсісайдського клубу.

Нагадаємо, у літнє трансферне вікно команду Френка Лемпарда поповнили центральні захисники Конор Коді (з "Вулверхемптона") та Джеймс Тарковські (з "Бернлі").

З їхньою появою новими фарбами розцвів у захисті і Миколенко, перформанс якого, зокрема, у матчі проти "святих" статистичний портал WhoScored високо оцінив – захисник із оцінкою в 7,6 бала опинився в команді туру за версією аналітичного сайту.

Зазначимо, що українець взяв участь у всіх матчах "ірисок" цього сезону АПЛ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також