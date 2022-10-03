Україна із ще трьома країнами бойкотують Конгрес FIG через присутність на ньому Росії

Пресслужба Польської асоціації гімнастики (PZG) опублікувала офіційну заяву свого генерального секретаря Петра Дека, в якій функціонер підтвердив, що PZG не братиме участі у листопадовому стамбульському Конгресі FIG, оскільки на ньому очікується присутність представників із Росії та Білорусі.

"Наша Федерація повністю підтримує липневу заяву, узгоджену міністрами спорту з 25 країн ЄС, а також Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Республіки Корея, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великобританії та США.

Невиправдана війна Росії проти України, яку підтримує білоруський уряд, є огидною та кричущою, порушенням її міжнародних зобов'язань. Повага до прав людини та мирні відносини між народами становлять основу міжнародного спорту.

Оскільки варварські дії проти українців, які здійснюють Росія за підтримки Білорусі, тільки наростають, у нас не було іншого вибору, крім як скасувати свою участь у Конгресі. Будь-яке інше рішення суперечило б цінностям, у які ми глибоко віримо, - заявив Дека.