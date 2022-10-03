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Соболь забив витончений гол за "Брюгге" у чемпіонаті

Команда українців здобула велику перемогу.

Соболь забив витончений гол за "Брюгге" у чемпіонаті
Эдуард Соболь
Фото: twitter.com/clubbrugge

У межах 10-го туру чемпіонату Бельгії клуб українців Едуарда Соболя та Романа Яремчука "Брюгге" приймав "Мехелен" та здобув велику перемогу – 3:0.

Причому Соболь подвоїв перевагу своєї команди. Це сталося на 53-й хвилині. Українець ефектно виконав штрафний удар.

Зазначимо, що це дебютний гол українця у сезоні.

Додамо, що Яремчук вийшов на поле за останні пів години.

У турнірній таблиці "Брюгге" посідає третє місце.

4 жовтня "чорно-сині" зіграють з "Атлетіко" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Через чотири дні бельгійський клуб у чемпіонаті країни прийме "Вестерло".

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