У межах 10-го туру чемпіонату Бельгії клуб українців Едуарда Соболя та Романа Яремчука "Брюгге" приймав "Мехелен" та здобув велику перемогу – 3:0.

Причому Соболь подвоїв перевагу своєї команди. Це сталося на 53-й хвилині. Українець ефектно виконав штрафний удар.

Beauty of a free kick from Sobol tonight for Club Brugge!



Anything Messi can do, Eduard can do better 😅🎯⚽️👌 pic.twitter.com/SQPDh5A5Jk — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 1, 2022

Зазначимо, що це дебютний гол українця у сезоні.

Додамо, що Яремчук вийшов на поле за останні пів години.

У турнірній таблиці "Брюгге" посідає третє місце.

4 жовтня "чорно-сині" зіграють з "Атлетіко" у груповому етапі Ліги чемпіонів. Через чотири дні бельгійський клуб у чемпіонаті країни прийме "Вестерло".