В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Джонатан Літтель: “Спочатку має бути повна перемога України. Про все інше ми можемо турбуватися потім”
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ГоловнаСпорт

Клуб Першої ліги підписав російського футболіста

Сергій Каретник став гравцем "Полтави".

Клуб Першої ліги підписав російського футболіста
Сергій Каретник
Фото: ФК "Анжі"

Як стало відомо Sport Arena, "Полтава" посилилася російським півзахисником Сергієм Каретником.

27-річний Каретник – вихованець академії київського "Динамо", який має подвійне громадянство. У Росії Каретник виступав за "Кубань", "Анжі", "Томь" і низку інших клубів.

Останнім місцем роботи Каретника стало "Динамо" із Владивостока. Також на його рахунку 15 матчів у складі збірної України U-17.

"Полтава" виступає у Першій лізі України (група Б). Після чотирьох турів полтавці займають сьоме місце у турнірній таблиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також