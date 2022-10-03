Клуб Першої ліги підписав російського футболіста

Як стало відомо Sport Arena, "Полтава" посилилася російським півзахисником Сергієм Каретником.

27-річний Каретник – вихованець академії київського "Динамо", який має подвійне громадянство. У Росії Каретник виступав за "Кубань", "Анжі", "Томь" і низку інших клубів.

Останнім місцем роботи Каретника стало "Динамо" із Владивостока. Також на його рахунку 15 матчів у складі збірної України U-17.

"Полтава" виступає у Першій лізі України (група Б). Після чотирьох турів полтавці займають сьоме місце у турнірній таблиці.