Чемпіонат світу з хокею знову пропустять збірні Росії та Білорусі

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На піврічному Конгресі Міжнародної федерації хокею (IIHF), що відбувся в турецькому Белеку, була прийнята постанова залишити в силі рішення про усунення збірних Росії та Білорусі різного віку від участі в чемпіонатах світу, повідомляє пресслужба IIHF.

Це означає, що чемпіонати світу 2023 у всіх дивізіонах і різного віку ці дві збірні точно пропускають.

Однак у майбутньому IIHF може ухвалити рішення повернути збірні РФ та РБ у категорії та дивізіони, в які вони були спочатку поміщені в бан, а це може статися вже у травні.

"Я хочу наголосити: ми не говоримо про повернення збірних Росії та Білорусі прямо зараз. Ми лише затвердили розуміння їхнього майбутнього повернення та реінтеграції у світовий хокей", – заявив президент IIHF Люк Тардіф.

При цьому функціонер зазначив, що Міжнародна федерація продовжує стежити за війною в Україні.

Нагадаємо, у лютому Рада IIHF у відповідь на повномасштабне військове вторгнення росіян за пособництва Білорусі в Україну безстроково відсторонила збірні та клуби цих країн від усіх змагань.

Також Міжнародна федерація позбавила Росію права проведення чемпіонату світу-2023 та ЧС серед юніорів 2023 року.