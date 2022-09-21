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НХЛ підтримує участь російських хокеїстів у чемпіонаті світу-2024

Раніше Міжнародна федерація хокею усунула Росію на невизначений термін.

НХЛ підтримує участь російських хокеїстів у чемпіонаті світу-2024
Білл Дейлі і Сідні Кросбі
Фото: EPA/UPG

Заступник комісара Національної хокейної ліги (НХЛ) Білл Дейлі заявив, що підтримує участь російських гравців у чемпіонаті світу з хокею-2024.

"Звичайно, ми б цього хотіли (участі росіян у ЧС-2024, – ред.). Думаю, що нашим російським гравцям це сподобалося б. Тому ми, звичайно, хотіли б пристосувати їх якимось заслуговуючим на довіру чином", – цитує Дейлі Sportarena.com.

У лютому Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула російські та білоруські національні команди та клуби від участі у змаганнях під своєю егідою через вторгнення російських військ в Україну.

У квітні IIHF відібрала у Росії право проведення ЧС-2023, який мав відбутися в Санкт-Петербурзі. Також Росію позбавили права проведення молодіжного ЧС-2023, який мав відбутися в Омську та Новосибірську.

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