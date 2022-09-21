Два легіонери збірної України пропустять гру Ліги націй із Шотландією

Миколенко та Коваленко не допоможуть нашій команді.

Сьогодні збірна України проведе перенесений матч другого туру Ліги націй проти Шотландії. Зустріч відбудеться в Глазго на "Гемпден-Парк".

Однак захисник Віталій Миколенко та хавбек Віктор Коваленко пропустять цей поєдинок.

Обидва гравці напередодні отримали незначні ушкодження в "Евертоні" та "Спеції" відповідно. Миколенко брав участь у вечірньому тренуванні за день до гри із шотландцями, але обмежився декількома колами з м’ячем.

Зі свого боку, Коваленко замість передматчевого тренування залишився у готелі. Пізніше хавбеку зроблять МРТ, що дозволить визначити ступінь травми.

Зазначається, що обидва гравці готуються до повернення на поле у матчі з Вірменією 24 вересня.

Нагадаємо, через травми поєдинок у Глазго пропустять також Георгій Бущан і Микола Шапаренко.

Додамо, що початок матчу Шотландія – Україна – о 21:45 за Києвом.