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Два легіонери збірної України пропустять гру Ліги націй із Шотландією

Миколенко та Коваленко не допоможуть нашій команді.

Два легіонери збірної України пропустять гру Ліги націй із Шотландією
Віталій Миколенко
Фото: УАФ

Сьогодні збірна України проведе перенесений матч другого туру Ліги націй проти Шотландії. Зустріч відбудеться в Глазго на "Гемпден-Парк".

Однак захисник Віталій Миколенко та хавбек Віктор Коваленко пропустять цей поєдинок.

Обидва гравці напередодні отримали незначні ушкодження в "Евертоні" та "Спеції" відповідно. Миколенко брав участь у вечірньому тренуванні за день до гри із шотландцями, але обмежився декількома колами з м’ячем.

Зі свого боку, Коваленко замість передматчевого тренування залишився у готелі. Пізніше хавбеку зроблять МРТ, що дозволить визначити ступінь травми.

Зазначається, що обидва гравці готуються до повернення на поле у матчі з Вірменією 24 вересня.

Нагадаємо, через травми поєдинок у Глазго пропустять також Георгій Бущан і Микола Шапаренко.

Додамо, що початок матчу Шотландія – Україна – о 21:45 за Києвом.

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