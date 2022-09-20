Українські студенти здобули п’ять медалей на чемпіонаті світу з веслування

На жаль, "золото" пропливло повз нас.

У польському Бидгощі завершився чемпіонат світу FISU серед студентів з веслування на байдарках та каноє.

Збірна України здобула на турнірі п’ять медалей – українські веслярі-студенти стали володарями трьох срібних і двох бронзових нагород.

На дистанції 200 м на байдарці-одиночці друге місце посіли Іванна Дяченко та Валерій Гарап.

Ще одне "срібло" на такій же дистанції у байдарках-двійках вибороли Василь Смілка та Віталій Бистревський.

"Бронзу" у змаганні байдарок-четвірок на дистанції 200 м здобули Василь Смілка, Віталій Браташ, Владислав Лисяний та Валерій Гарап.

На дистанції 500 м серед байдарок-четвірок третім фінішну межу перетнув український екіпаж у складі Василя Смілки, Віталія Бистревського, Віталія Брезицького та Владислава Волошина.