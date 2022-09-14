В Умані пройшов чемпіонат України з веслування на байдарках і каное

Це були відбіркові змагання визначення кандидатів у національну команду.

В Умані завершився чемпіонат України з веслування на байдарках і каное, де відбирався склад збірної України на 2023 рік.

У турнірі брали участь 177 спортсменів з 18 регіонів України. Було розіграно 41 комплект нагород.