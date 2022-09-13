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Джошуа погодився на проведення бою з Ф’юрі у грудні

Бою за абсолютну корону не буде?

Джошуа погодився на проведення бою з Ф’юрі у грудні
Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа
Фото: sportingnews.com

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) вирішив провести поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), про що повідомила менеджерська компанія Matchroom Boxing.

"258 і Matchroom Boxing від імені Ентоні Джошуа можуть підтвердити, що ми згодні на всі умови, висунуті нам командою Тайсона Ф’юрі минулої п’ятниці щодо бою 3 грудня.

У зв’язку зі смертю королеви ми домовилися призупинити всю комунікацію. Ми чекаємо на відповідь", – повідомила 258 MGT на своїй сторінці в Twitter.

На що співпромоутер Ф’юрі Френк Воррен пообіцяв відправити Джошуа контракт на бій із Тайсоном.

"Контракт буде у вас дуже скоро", – заявив він.

Зазначимо, що WBC висловилася проти проведення бою Ф’юрі – Джошуа.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів, де може відбутися його бій із Ф’юрі.

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