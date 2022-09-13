Джошуа погодився на проведення бою з Ф’юрі у грудні

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) вирішив провести поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), про що повідомила менеджерська компанія Matchroom Boxing.
"258 і Matchroom Boxing від імені Ентоні Джошуа можуть підтвердити, що ми згодні на всі умови, висунуті нам командою Тайсона Ф’юрі минулої п’ятниці щодо бою 3 грудня.
У зв’язку зі смертю королеви ми домовилися призупинити всю комунікацію. Ми чекаємо на відповідь", – повідомила 258 MGT на своїй сторінці в Twitter.
На що співпромоутер Ф’юрі Френк Воррен пообіцяв відправити Джошуа контракт на бій із Тайсоном.
"Контракт буде у вас дуже скоро", – заявив він.
Joshua-Fury update:— 258MGT (@258mgt) September 13, 2022
258 and @MatchroomBoxing can confirm, on behalf of @anthonyjoshua, that we accepted all terms presented to us by Fury’s team for a fight Dec 3rd last Friday.
Due to the Queen’s passing, it was agreed to halt all communication.
We are awaiting a response.
Зазначимо, що WBC висловилася проти проведення бою Ф’юрі – Джошуа.
Раніше повідомлялося, що чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів, де може відбутися його бій із Ф’юрі.