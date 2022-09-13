Джошуа погодився на проведення бою з Ф’юрі у грудні

Бою за абсолютну корону не буде?

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) вирішив провести поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО), про що повідомила менеджерська компанія Matchroom Boxing.

"258 і Matchroom Boxing від імені Ентоні Джошуа можуть підтвердити, що ми згодні на всі умови, висунуті нам командою Тайсона Ф’юрі минулої п’ятниці щодо бою 3 грудня.

У зв’язку зі смертю королеви ми домовилися призупинити всю комунікацію. Ми чекаємо на відповідь", – повідомила 258 MGT на своїй сторінці в Twitter.

На що співпромоутер Ф’юрі Френк Воррен пообіцяв відправити Джошуа контракт на бій із Тайсоном.

"Контракт буде у вас дуже скоро", – заявив він.

Joshua-Fury update:



258 and @MatchroomBoxing can confirm, on behalf of @anthonyjoshua, that we accepted all terms presented to us by Fury’s team for a fight Dec 3rd last Friday.



Due to the Queen’s passing, it was agreed to halt all communication.



We are awaiting a response. — 258MGT (@258mgt) September 13, 2022

Зазначимо, що WBC висловилася проти проведення бою Ф’юрі – Джошуа.