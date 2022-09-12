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Яремчук потрапив у команду туру чемпіонату Бельгії за версією Sofascore

Українець віддав двох асистів у матчі проти "Серен Юнайтед".

Яремчук потрапив у команду туру чемпіонату Бельгії за версією Sofascore
Роман Яремчук
Фото: EPA/UPG

У восьмому турі Ліги Жюпілер чемпіон країни "Брюгге" на виїзді обіграв одного з аутсайдерів "Серен Юнайтед" – 2:0.

Обидва голи були забиті з передач українського легіонера Романа Яремчука.

Результативні дії форварда не залишилися поза увагою авторитетного порталу Sofascore, який оцінив дії гравця збірної України у 7,8 балів, що дозволило Роману увійти до символічної команди туру.

Нагадаємо, Яремчук перейшов у "Брюгге" цього літа. Нападник встиг зіграти у трьох матчах за "чорно-синіх", відзначившись голом і двома асистами.

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