Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Окупанти не прибирають людських решток з-під завалів будинків у Маріуполі
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Антонівський міст знову обстріляли
Антонівський міст знову обстріляли
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Українські бійці захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1"
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Марина Кудерчук: “Кіноархів — це державна власність, ми ж не прийшли до когось додому, щоб забирати приватну колекцію”
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
Уночі окупанти обстріляли Миколаїв: постраждали лікарні, навчальні заклади, музей і готель
ГоловнаСпорт

Яремчук поділився емоціями від дебютного гола за "Брюгге"

Це сталося в дербі.

Яремчук поділився емоціями від дебютного гола за "Брюгге"
Роман Яремчук
Фото: EPA/UPG

Український форвард "Брюгге" Роман Яремчук висловився про дебют за бельгійський клуб та про свій дебютний гол за новий клуб. Це сталося у дербі проти "Серкля Брюгге".

Зазначимо, що гол українця підсумував розгром суперника – 4:0.

"Я ніколи не забивав тут із "Гентом", тому добре, що я зміг зробити це в дебютній грі за "Брюгге". Я завжди роблю все можливе, і приємно, коли ти забиваєш відразу.

Я хочу допомогти "Брюгге" в чемпіонаті. Тут я можу щось зробити. Команда – особлива, з амбіціями, яка теж хоче добре виступити в Лізі чемпіонів.

Я ще мушу краще зрозуміти своїх партнерів по команді, але "Брюгге" грає у футбол, який я люблю", - цитує слова нападника Voetbalnieuws.be.

Додамо, що після 7 турів Ліги Жюпіле "Брюгге" йде третім, відстаючи від лідера "Антверпена" на 5 очок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також