Український форвард "Брюгге" Роман Яремчук висловився про дебют за бельгійський клуб та про свій дебютний гол за новий клуб. Це сталося у дербі проти "Серкля Брюгге".

Зазначимо, що гол українця підсумував розгром суперника – 4:0.

"Я ніколи не забивав тут із "Гентом", тому добре, що я зміг зробити це в дебютній грі за "Брюгге". Я завжди роблю все можливе, і приємно, коли ти забиваєш відразу.

Я хочу допомогти "Брюгге" в чемпіонаті. Тут я можу щось зробити. Команда – особлива, з амбіціями, яка теж хоче добре виступити в Лізі чемпіонів.

Я ще мушу краще зрозуміти своїх партнерів по команді, але "Брюгге" грає у футбол, який я люблю", - цитує слова нападника Voetbalnieuws.be.

Додамо, що після 7 турів Ліги Жюпіле "Брюгге" йде третім, відстаючи від лідера "Антверпена" на 5 очок.