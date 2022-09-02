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Суперник "Динамо" у Лізі Європи посилився форвардом "Челсі"

"Фенербахче" підписав Міші Батшуайї.

Суперник "Динамо" у Лізі Європи посилився форвардом "Челсі"
Міші Батшуайї
Фото: EPA/UPG

Стамбульський "Фенербахче" посилив атакувальну лінію напередодні старту групового етапу Ліги Європи.

"Жовті канарки" підписали нападника "Челсі" та збірної Бельгії Міші Батшуайї.

Деталі угоди пресслужба клубу не повідомляє.

"Наш клуб домовився про трансфер Міші Батшуайї в наш клуб.

Футболіст прилетів до Стамбула, щоб дати пресконференцію, пройти медогляд та підписати контракт", - цитує заяву турецького гранда isport.ua.

У сезоні-2021/22 28-річний бельгієць захищав на правах оренди кольори також стамбульського клубу "Бешикташ", за який він провів 30 матчів і забив 14 голів.

Нагадаємо, у рамках групового етапу Ліги Європи "Фенербахче" знову зустрінеться із київським "Динамо". Перший матч між командами пройде вже в стартовому турі, наступного четверга, 8 вересня, о 19:45 за Києвом.

Раніше команди зустрічалися у другому раунді кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів, де "біло-сині" перемогли за сумою двох матчів.

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