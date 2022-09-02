Кіченок у парі з Остапенко вдало стартували на US Open-2022

У рамках першого раунду парного розряду US Open-2022 серед жінок тандем українки Людмили Кіченок та латвійки Олени Остапенко не без проблем здолав дует Панні Удварді (Угорщина)/Тамара Зіданшек (Словенія) – 6:3, 6:7 (5-7), 7:6 (10-6).

За право вийти до третього раунду турніру Людмила та Олена зіграють проти Анни Бондар (Угорщина) та Гретьє Міннен (Бельгія).

Нагадаємо, наприкінці серпня Кіченок з Остапенко виграли мастерс у Цинциннаті.

Додамо, що перше коло парного розряду Відкритого чемпіонату США не змогла подолати рідна сестра Людмили Надія, яка разом із грузинкою Оксаною Калашниковою у двох сетах з однаковим рахунком 4:6 програли українсько-китайському тандему Марта Костюк/Чжан Шуай.