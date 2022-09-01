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Збірна України з волейболу обіграла на чемпіонаті світу Пуерто-Ріко та вийшла у 1/8 фіналуплей-оф

Збірна України з волейболу обіграла на чемпіонаті світу Пуерто-Ріко та вийшла у плей-оф

Збірна України з волейболу обіграла на чемпіонаті світу Пуерто-Ріко та вийшла у 1/8 фіналуплей-оф
Збірна України з волейболу
Фото: ФВУ

На XX чемпіонаті світу з волейболу, що проходить у Польщі та Словенії, відбувся третій тур групи А, у якому чоловіча збірна України зустрічалася з командою Пуерто-Ріко.

Матч завершився вольовою перемогою українців – 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 26:19).

Це була друга перемога підопічних Угіса Крастіньша на цьому турнірі – у попередньому турі наші хлопці перемогли Туніс (3:0).

Завдяки цим перемогам збірна України посіла у своїй групі друге місце і завоювала право зіграти в 1/8 фіналу. Суперником нашої команди за 1/8 фіналу стане збірна Нідерландів.

Зазначимо, що спочатку турнір планувалося провести в Росії, але через санкції ФІВБ після вторгнення Росії в Україну було ухвалено рішення про перенесення змагань.

З тієї ж причини замість відстороненої від участі збірної Росії на запрошення ФІВБ у чемпіонаті бере участь збірна України.

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