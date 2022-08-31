У Нью-Йорку на кортах місцевого Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг продовжуються поєдинки першого раунду US Open-2022.

У своєму стартовому матчі на турнірі перша ракетка України Ангеліна Калініна (№47 WTA) у двух сетах з однаковим рахунком 6:4 обіграла американку Бернарду Перу (№ 45 WTA).

Матч тривав 1 годину 34 хвилини.

У наступному раунді американського мейджора українка зіграє проти ексдругої ракетки світу, чешки Петри Квітової (№21 WTA).

Матч пройде вже завтра.

Ще одна українка Марта Костюк (№65 WTA) зустрілася із єгиптянкою Маяр Шериф (№63 WTA).

Поєдинок видався дуже завзятим і завершився перемогою Марти – 7:6 (7-2), 6:4.

Матч тривав півтори години.

Раніше дівчата грали між собою один раз: на Ролан Гаррос-2022 перемогла єгиптянка (6:3, 7:5), і тепер Марта взяла реванш.

У наступному колі суперницею українки стане титулована білоруська тенісистка, експерша ракетка світу Вікторія Азаренко (№26 WTA).

Матч пройде також вже завтра.

На жаль, Леся Цуренко (№87 WTA) не змогла обіграти четверту сіяну іспанку Паулу Бадосу (WTA 4) - 6:3, 6:7 (4-7), 3:6.

Нагадаємо, Дар'я Снігур на старті US Open-2022 створила сенсацію, вибивши з турніру експершу ракетку світу Сімону Халеп.