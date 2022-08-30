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Фани "Гента" назвали Яремчука "іудою"

Від любові до ненависті - один крок.

Фани "Гента" назвали Яремчука "іудою"
Роман Яремчук
Фото: ФК "Брюгге"

Напередодні форвард збірної України Роман Яремчук офіційно залишив "Бенфіку" і підписав 4-річний контракт з "Брюгге", що дуже не сподобалося фанам другого бельгійського клубу "Гента", які засипали соціальну мережу "синьо-чорних" негативними відгуками і назвали українця "іудою".

Зазначимо, що Яремчук з 2017 до 2021 роки виступав за "Гент", за який зіграв у всіх турнірах 152 матчі, відзначившись 61 голом та 18 асистами.

У "Гента" та "Брюгге" давні неприязні стосунки. Їхні протистояння називають "Фландрійським дербі".

Відзначимо, що 26-річний нападник став найдорожчим футболістом в історії чемпіонату Бельгії, побивши рекорд центрального захисника Зіньо Вангейсдена, за якого "Стандард" свого часу заплатив 11,7 млн євро. 

Фінансові деталі угоди "Бенфіки" та "Брюгге" не розголошуються. Проте, за інформацією ЗМІ, лісабонський клуб отримає за Яремчука 19 млн євро, включаючи бонуси, а також 10% від суми подальшого перепродажу гравця.

Зазначимо, що Роман на сезон у новій команді вибрав і новий для себе номер – 70-й. У "Бенфіці" українець грав під номерами 15 та 9.

Додамо, що за "Брюгге" виступає ще один гравець збірної України – Едуард Соболь.

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