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ФІФА все ж таки продала Росії телеправа на показ ЧС-2022

Загальна вартість контракту становитиме $39 млн. 

ФІФА все ж таки продала Росії телеправа на показ ЧС-2022
Фото: ФІФА

ФІФА продала права на показ трансляцій матчів Чемпіонату світу-2022 трьом російським телеканалам, інформує Sportarena.com.

Телеканали ВГТРК, “Первий” і “Матч ТВ” заплатили по 13 млн доларів за підписання угоди. Відомо, що ФІФА отримала вже 75% вартості контракту.

Раніше ФІФА та УЄФА не допустили всі російські збірні та клуби до участі у змаганнях під егідою організацій. Причина — повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

ЧС-2022 у Катарі стартує 20 листопада. Фінальний матч відбудеться 18 грудня.

Збірна України у кваліфікації мундіалю дійшла до фіналу плей-оф європейського відбору, де мінімально поступилася збірній Уельсу (0:1).

Нагадаємо, РФС звернувся до CAS про стягнення з ФІФА та УЄФА компенсації за розрив спонсорських угод.

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