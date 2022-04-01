ФІФА не дозволила демонструвати кадри війни в Україні під час звернення Павелка на конгресі

На 72-му конгресі Міжнародної федерації футболу, який пройшов у Катарі, організатори під час звернення президента Української асоціації футболу Андрія Павелка не дозволили показати кадри наслідків російського вторгнення в Україну, повідомив директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов.

Нагадаємо, на цьому конгресі ФІФА не розглянула питання подальшого членства в організації Російського футбольного союзу (РФС) через вторгнення армії Росії в Україну.

Крім того, Міжнародна федерація футболу надала російській мові статус офіційної.