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ФІФА не дозволила демонструвати кадри війни в Україні під час звернення Павелка на конгресі

У Досі відбувся конгрес ФІФА.

ФІФА не дозволила демонструвати кадри війни в Україні під час звернення Павелка на конгресі
Андрій Павелко
Фото: facebook.com/alexander.denisov

На 72-му конгресі Міжнародної федерації футболу, який пройшов у Катарі, організатори під час звернення президента Української асоціації футболу Андрія Павелка не дозволили показати кадри наслідків російського вторгнення в Україну, повідомив директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов.

Нагадаємо, на цьому конгресі ФІФА не розглянула питання подальшого членства в організації Російського футбольного союзу (РФС) через вторгнення армії Росії в Україну.

Крім того, Міжнародна федерація футболу надала російській мові статус офіційної.

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