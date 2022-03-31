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Клуб Серії А організував збір гуманітарної допомоги Україні

"Удінезе" заявив про підтримку нашої країни.

Фото: udinese.it

Володар Кубка Інтертото-2000 "Удінезе" організує збір гуманітарної допомоги Україні, повідомляє пресслужба клубу з Удіне.

Збір гуманітарної допомоги проходитиме на домашньому стадіоні команди "Фріулі" та триватиме до 2 квітня.

Після цього вантаж буде відправлено до Української асоціації футболу, яка дбатиме про його розподіл серед населення.

"Світ переможе. Ми впевнені, що велике серце фріульців зробить свій цінний внесок у досягнення цієї мети", - заявив генеральний менеджер "Удінезе" Франко Коллавіно.

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