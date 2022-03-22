Українська суддя ФІФА Катерина Монзуль після вторгнення Росії в Україну отримала пропозицію роботи в Італії.
Дебют 40-річної харків'янки припав на матч жіночої Серії А між "Інтером" і "Сампдорією" (4:3).
На цей поєдинок Монзуль вийшла з прапором України.
👋🏻🇺🇦 Ciao Kateryna, benvenuta ufficialmente nel campionato di #SerieAFemminile @TIM_vision! ⚽️🇮🇹#PlayForPeace ☮#InterSamp pic.twitter.com/ZYDZRROrQD— FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) March 20, 2022
Зазначимо, що Катерині запропонували довгострокову співпрацю на Апеннінах.
Нагадаємо, Монзуль є однією з найкращих арбітрів світу. Вона стала першою українською суддею, яка потрапила до елітної категорії суддів ФІФА.