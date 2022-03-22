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Українська суддя Монзуль з прапором України вийшла на матч жіночої Серії А

Катерина залишок сезону працюватиме в Італії.

Катерина Монзуль
Фото: УАФ
Катерина Монзуль

Українська суддя ФІФА Катерина Монзуль після вторгнення Росії в Україну отримала пропозицію роботи в Італії.

Дебют 40-річної харків'янки припав на матч жіночої Серії А між "Інтером" і "Сампдорією" (4:3).

На цей поєдинок Монзуль вийшла з прапором України.

Зазначимо, що Катерині запропонували довгострокову співпрацю на Апеннінах.

Нагадаємо, Монзуль є однією з найкращих арбітрів світу. Вона стала першою українською суддею, яка потрапила до елітної категорії суддів ФІФА.

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