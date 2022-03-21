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Гравці Бундесліги записали емоційне відеозвернення на підтримку України

Ще одна акція німецької футбольної ліги.

Гравці Бундесліги записали емоційне відеозвернення на підтримку України

Бундесліга після початку військових дій на території України активно засуджує дії Росії та підтримує нашу країну та український народ.

Черговим актом підтримки є відеозвернення, в якому футболісти Бундесліги закликали підтримати та надати допомогу Україні.

Надав імпульс виступам гравців лідер чемпіона Німеччини Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовскі, який з перших днів війни активно виступає проти російської агресії та всіляко допомагає Україні.

Окрім поляка у відеозверненні взяли участь Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), наставник франкфуртського Айнтрахта Олівер Глазнер, легенда футбольного та тренерського цеху Юрген Клінсманн та інші.

"Війна та страждання в Україні глибоко нас стривожили. Досі шоковані кадрами з України. Майбутнє українців хвилює всіх нас, саме тому ми пожертвували кошти. Наші думки з невинними людьми.

Ситуація в Україні є катастрофічною для людей. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збір коштів. Війна в Україні стосується кожного. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти. Будь-яким зручним способом.

Допоможемо разом. Ненависть та війна – не вихід. Футбол підтримує мир та діалог. Людям в Україні потрібна допомога зараз. Україно, ти зараз у наших думках і серцях.

Їм потрібна наша допомога, тож ми пожертвували кошти. Приєднуйтесь. Разом за Україною. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує", - йдеться у відео.

Нагадаємо, Бундесліга вирішила використати у 26-му турі м'ячі із зображенням прапора України та слоганом "Stand With Ukraine" ("Підтримай Україну"), а у матчах попереднього туру капітани команд використали синьо-жовті пов'язки,

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