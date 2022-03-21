Бундесліга після початку військових дій на території України активно засуджує дії Росії та підтримує нашу країну та український народ.

Черговим актом підтримки є відеозвернення, в якому футболісти Бундесліги закликали підтримати та надати допомогу Україні.

Надав імпульс виступам гравців лідер чемпіона Німеччини Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовскі, який з перших днів війни активно виступає проти російської агресії та всіляко допомагає Україні.

Окрім поляка у відеозверненні взяли участь Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), наставник франкфуртського Айнтрахта Олівер Глазнер, легенда футбольного та тренерського цеху Юрген Клінсманн та інші.

"Війна та страждання в Україні глибоко нас стривожили. Досі шоковані кадрами з України. Майбутнє українців хвилює всіх нас, саме тому ми пожертвували кошти. Наші думки з невинними людьми.

Ситуація в Україні є катастрофічною для людей. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збір коштів. Війна в Україні стосується кожного. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти. Будь-яким зручним способом.

Допоможемо разом. Ненависть та війна – не вихід. Футбол підтримує мир та діалог. Людям в Україні потрібна допомога зараз. Україно, ти зараз у наших думках і серцях.

Їм потрібна наша допомога, тож ми пожертвували кошти. Приєднуйтесь. Разом за Україною. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує", - йдеться у відео.

Нагадаємо, Бундесліга вирішила використати у 26-му турі м'ячі із зображенням прапора України та слоганом "Stand With Ukraine" ("Підтримай Україну"), а у матчах попереднього туру капітани команд використали синьо-жовті пов'язки,