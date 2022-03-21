Українські школи Фонду “Реал Мадрид” отримують допомогу від всесвітньовідомого клубу та компанії Епіцентр

Футбольний клуб “Реал Мадрид” виділив в рамках компанії "Разом із Україною" 1 млн євро на підтримку українських біженців. Кошти будуть передані міжнародним організаціям “Червоний хрест” та ACNUR від ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців), а також українським соціально-спортивним школам.

Крім фінансової допомоги, організації отримають від іспанського клубу 13 тис. предметів одягу та спортивного інвентарю.

Громадській організації “Епіцентр дітям”, яка опікується українськими школами Фонду “Реал Мадрид”, надійде 100 тис. євро. Кошти будуть спрямовані на допомогу сім'ям підопічних (понад8 00 вихованців із соціально незахищених родин) та підтримку життєдіяльності організації у цей надскладний період.

Там зазначили, що з початку воєнної агресії Росії проти України ГО “Епіцентр дітям” допомагає сім'ям бенефіціарів у процесі евакуації із гарячих точок України. Фінансову підтримку надає соціально-спортивним школам група компаній “Епіцентр К”.

Також повідомляється, що одна з соціально-спортивних шкіл Фонду “Реал Мадрид” у місті Ірпінь продовжує зазнавати величезних втрат внаслідок бойових дій.

Саме з Ірпеня та Києва здійснюється евакуація найбільшої кількості підопічних Фонду Реал Мадрид разом з їхніми сім'ями. При цьому ГО “Епіцентр дітям” забезпечує їх житлом на заході України, безкоштовним харчуванням та товарами першої необхідності.

При цьому зазначається, що компанія “Епіцентр К” здійснила облаштування укриттів у школах Фонду “Реал Мадрид” на базі трьох київських навчальних закладів, надавши теплі речі, засоби гігієни таі нші предмети першої необхідності. Таким чином було забезпечено укриття длябільш ніж 3000 осіб. Також ГО “Епіцентр дітям” та компанія “Епіцентр” з початкувоєнних дій надавали та продовжують надавати допомогу Ірпеню.

"Загальна сумадопомоги компанії «Епіцентр» соціально-спортивним школам Фонду «Реал Мадрид», місту Ірпінь та територіальній обороні вже перевищила 500 тис. грн. Ця благодійна допомога і далі буде продовжуватись", - зазначили у компанії.

“Ми дякуємо “Реал Мадриду” за підтримку наших соціально-спортивних шкіл у цей надскладний період. На жаль, нашим діткам довелося віч-на-віч зіткнутися зусією жорстокістю та нещадністю слова “війна”: багато з них довгий час переховувались у підвалах, втратили дім та бачили смерть на власні очі. Ми робимо усе можливе, аби підтримати їх та допомогти безпечно виїхати за кордон. Втім, ми не втрачаємо зв'язок і вже розробили програму онлайн-навчання. Враховуючи ситуацію, вона, передусім, направлена на психологічну підтримку наших підопічних і їхніх батьків”, - розповідає віцепрезидент ГО «Епіцентр дітям» Тарас Герега.

16 березня українськісоціально-спортивні школи Фонду “Реал Мадрид” відновили онлайн навчання врамках оновленої програми дистанційного навчання. Вона передбачає заняття зпсихологом, соціальним працівником та уроки англійської мови. Раніше 50% навчального процесу присвячувались спортивним тренуванням і стільки ж - соціальним дисциплінам.

“Звичайно, нам довелося адаптувати навчальну програму під реалії та потреби сьогодення. Ми розуміємо, наскільки важливо, не зважаючи на все, продовжувати піклуватися про дітей танадавати їм доступ до навчання та цінностей Фонду. В онлайн-форматі наші вихованці можуть знову побачитися зі своїми друзями та відчути дух єднання шкіл Фонду “Реал Мадрид”. Ми працюємо над тим, щоб відновити зв’язок із якомога більшою кількістю наших учнів. І віримо в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемося вживу та відновимо звичні тренування на спортивних майданчиках Києва, Ірпеня та інших українських міст”, - підкреслює головний координатор соціально-спортивних шкіл Фонду «Реал Мадрид» Тетяна Єднаковська.