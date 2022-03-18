Росія та Білорусь залишилися без Діамантової ліги

Сьогодні в Белграді стартує Чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Напередодні Генеральна асамблея Діамантової ліги ухвалила виключити зі змагань усіх російських і білоруських легкоатлетів, повідомляє пресслужба організації.

"Ця рекомендація йде слідом за рішенням багатьох спортивних керівних органів і рішенням Всесвітньої ради легкої атлетики і відображає практичні та логістичні проблеми, з якими можна зіткнутися, якщо спортсмени з Росії та Білорусі будуть запрошені на змагання", - сказано в заяві.

Раніше, 1 березня, рада World Athletics на тлі подій в Україні заборонила участь російських і білоруських легкоатлетів у змаганнях World Athletics Series, у тому числі в Чемпіонаті світу 2022 року в Юджині (штат Орегон, США), який відбудеться 15-24 липня, а також Чемпіонаті світу у приміщенні в Белграді 18-20 березня.

Збірну України в Сербії представлять Ярослава Магучих, Ганна Плотіцина, Марина Бех-Романчук, Ірина Геращенко, Яна Гладійчук і Юлія Лобан.

Нагадаємо, у воєнний час чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права залишати Україну.