Українці взяли ще дві медалі у фіналі Діамантової ліги

У Цюріху пройшов другий день змагань.

У швейцарському Цюріху в другий день фіналу Діамантової ліги українська легкоатлетична збірна завоювала ще дві медалі.

На дистанції 400 метрів з бар'єрами третьої до фінішу прибігла Ганна Рижикова, яка лише на 0,06 секунди випередила співвітчизницю Вікторію Ткачук.

Фемке Бол (Нідерланди) - 52,80 с Шамье Літтл (США) - 53,35 Ганна Рижикова (Україна) - 53,70 Вікторія Ткачук (Україна) - 53,76

У секторі для стрибків у висоту Андрій Проценко з результатом 2,30 м завоював срібну медаль. За додатковими показниками українець випередив росіянина Іллю Іванюка.

Джанмарко Танбері (Італія) - 2,34 м Андрій Проценко (Україна) - 2,30 Ілля Іванюк (атлет з нейтральним статусом) - 2,30

Відзначимо, що 8 вересня в перший день змагань друге місце в сектори стрибків у висоту у жінок зайняла Ярослава Магучіх, а третій в стрибках в довжину стала Марина Бех-Романчук.