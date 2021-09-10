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Українці взяли ще дві медалі у фіналі Діамантової ліги

У Цюріху пройшов другий день змагань.

Українці взяли ще дві медалі у фіналі Діамантової ліги
Андрій Проценко
Фото: AFP

У швейцарському Цюріху в другий день фіналу Діамантової ліги українська легкоатлетична збірна завоювала ще дві медалі.

На дистанції 400 метрів з бар'єрами третьої до фінішу прибігла Ганна Рижикова, яка лише на 0,06 секунди випередила співвітчизницю Вікторію Ткачук.

  1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52,80 с
  2. Шамье Літтл (США) - 53,35
  3. Ганна Рижикова (Україна) - 53,70
  4. Вікторія Ткачук (Україна) - 53,76

У секторі для стрибків у висоту Андрій Проценко з результатом 2,30 м завоював срібну медаль. За додатковими показниками українець випередив росіянина Іллю Іванюка.

  1. Джанмарко Танбері (Італія) - 2,34 м
  2. Андрій Проценко (Україна) - 2,30
  3. Ілля Іванюк (атлет з нейтральним статусом) - 2,30

Відзначимо, що 8 вересня в перший день змагань друге місце в сектори стрибків у висоту у жінок зайняла Ярослава Магучіх, а третій в стрибках в довжину стала Марина Бех-Романчук.

Григорій МухінГригорій Мухін
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