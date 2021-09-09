Англія в 3-х очках від ЧС-2022.

Напередодні у Варшаві у рамках відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 групи I пройшла зустріч між лідером секстету збірною Англії і командою Польщі.

Матч завершився внічию - 1:1.

На гол капітана фіналістів останнього Євро Гаррі Кейна (72-я хвилина) господарі відповіли м'ячем в компенсований час Даміана Шиманьскі.

Відзначимо, що поєдинок був бойовим. Пристрасті не могли охолодитися навіть під час перерви.

Уже після свистка німецького арбітра Даніеля Зіберта на перерву на полі "Національного" сталася невелика колотнеча, викликана тим, що захисник збірної Польщі Каміл Глік схопив за горло свого англійського колегу по амплуа Кайла Уокера.

За Кайла заступився більш фактурний Гаррі Магвайр, давши старт невеликий бійці.

Things are getting heated in Poland 😳 pic.twitter.com/o1w5RtEgdf — ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2021

У підсумку, дії Глика і Магвайра не залишилися без уваги Зіберта, який обдарував захисників жовтими картками.

Додамо, що Англія вперше в цій кампанії втратила очки, що абсолютно не позначилося на її лідерстві в групі.

Крім того, збірна Англії в матчі з Польщею вперше за 25 років не зробила жодної заміни. В останнє таке трапилося з "Трьома левами" в півфіналі Євро-1996 проти команди Німеччини - 1:1 (пенальті - 5:6).