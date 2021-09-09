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МОК відсторонив збірну КНДР від участі в Олімпіаді-2022 в Пекіні

Корейські спортсмени зможуть взяти участь під нейтральним прапором.

МОК відсторонив збірну КНДР від участі в Олімпіаді-2022 в Пекіні
Фото: olympics.com

МОК дискваліфікував НОК Північної Кореї до кінця 2022 роки за відмову від виступу на Олімпіади-2020.

"Єдиним національним олімпійським комітетом, який не брав участі в Олімпійських іграх у Токіо, був НОК КНДР. Це порушення Олімпійської хартії. У зв'язку з цим виконкомом (МОК, - прим. LB.ua) було прийнято рішення відсторонити НОК КНДР до кінця 2022 року", - цитує свого президента пресслужба МОК.

Глава МОК додав, що організація припинить фінансування НОК КНДР і не буде надавати іншу підтримку.

Нагадаємо, влада КНДР не пустили свою команду в Токіо, пославшись на проблеми з розповсюдженням COVID-19. 

Відзначимо, що в Пекіні-2022 атлети з КНДР зможуть виступити під нейтральним прапором, якщо пройдуть кваліфікацію.

Додамо, що на минулих зимових Іграх в Пхенчхані представники КНДР пройшли на церемонії відкриття єдиною колоною зі збірною Південної Кореї, а також виставили спільну команду в жіночому хокеї.

Григорій МухінГригорій Мухін
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