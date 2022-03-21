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Суд відхилив апеляцію РФС на рішення ФІФА усунути російські клуби та збірні від змагань

Збірна Росії остаточно втратила шанс зіграти на ЧС-2022.

Суд відхилив апеляцію РФС на рішення ФІФА усунути російські клуби та збірні від змагань
Фото: matchtv.ru

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні відхилив апеляцію Російського футбольного союзу (РФС) на рішення ФІФА усунути усі російські клуби та збірні від змагання під її егідою, повідомляють на офіційному сайті CAS.

"Голова Апеляційної арбітражної колегії Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилив прохання Російського футбольного союзу (РФС) зупинити на час розгляду в CAS виконання рішення Ради ФІФА про зупинення участі всіх російських команд і клубів у її змаганнях.

Відповідно, оскаржуване рішення залишається чинним, і всі російські команди та клуби відсторонені від участі у змаганнях ФІФА. Арбітражний розгляд CAS триває. Наразі створюється колегія арбітрів і сторони обмінюються письмовими поданнями", - йдеться в рішенні суду.

Найближчим часом також очікується рішення CAS на окремий запит РФС щодо можливості перенесення матчів плей-оф кваліфікаційного раунду ЧС-2022 за участю збірної Росії на пізніший термін.

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