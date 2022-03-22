Ломаченко відмовився залишати Україну заради бою за звання абсолютного чемпіона світу

"Той поєдинок, у якому він зараз бере участь, значно важливіший за бокс".

Промоутер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Лу Дібелла в інтерв'ю BoxingScene заявив, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) відмовився залишати Україну заради титульного поєдинку з його клієнтом.

"Я говорив з Егісом Клімасом (менеджер Ломаченка. – LB.ua), і він підтвердив, що Лома не зможе битися з Джорджем. Він подякував мені та Камбососу за те, що ми дали йому час подумати.

Коли уряд України заявив, що готовий випустити Ломаченка з країни, але при цьому сам Василь це ніяк не прокоментував, ми запідозрили, що з великою ймовірністю він залишиться вдома. Тож ми не були шоковані", - повідомив Дібелла.

Фото: twitter Василь Ломаченко

"Ми захоплюємось його вчинком. Ми вважаємо, що той поєдинок, у якому він зараз бере участь, значно важливіший за бокс.

Усі наші думки та молитви з ним, його сім'єю та з усіма громадянами України. Те, через що вони проходять, – поза сумнівом, значно важливіше, ніж будь-який боксерський матч", - зазначив промоутер Камбососа.