У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
ГоловнаНовини -

Ломаченко відмовився залишати Україну заради бою за звання абсолютного чемпіона світу

"Той поєдинок, у якому він зараз бере участь, значно важливіший за бокс".

Ломаченко відмовився залишати Україну заради бою за звання абсолютного чемпіона світу
Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG

Промоутер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Лу Дібелла в інтерв'ю BoxingScene заявив, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) відмовився залишати Україну заради титульного поєдинку з його клієнтом.

"Я говорив з Егісом Клімасом (менеджер Ломаченка. – LB.ua), і він підтвердив, що Лома не зможе битися з Джорджем. Він подякував мені та Камбососу за те, що ми дали йому час подумати.

Коли уряд України заявив, що готовий випустити Ломаченка з країни, але при цьому сам Василь це ніяк не прокоментував, ми запідозрили, що з великою ймовірністю він залишиться вдома. Тож ми не були шоковані", - повідомив Дібелла.

Василь Ломаченко
Фото: twitter
Василь Ломаченко

"Ми захоплюємось його вчинком. Ми вважаємо, що той поєдинок, у якому він зараз бере участь, значно важливіший за бокс.

Усі наші думки та молитви з ним, його сім'єю та з усіма громадянами України. Те, через що вони проходять, – поза сумнівом, значно важливіше, ніж будь-який боксерський матч", - зазначив промоутер Камбососа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також