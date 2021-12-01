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Промоутер Камбососа згадав Ломаченка серед можливих суперників абсолютного чемпіона світу

Джордж зненацька став власником чотирьох чемпіонських поясів.

Промоутер Камбососа згадав Ломаченка серед можливих суперників абсолютного чемпіона світу
Джордж Камбосос
Фото: EPA/UPG

Промоутер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа Лу ДіБелла розглядає Василя Ломаченка серед потенційних суперників свого підопічного.

При цьому Лу наголошує, що австралійцеві буде цікавий бій проти українця, якщо той, звісно, пройде Річарда Коммі.

"Джервонта Девіс – один із можливих суперників. Насамперед нам у будь-якому разі потрібно визначитися з тим, що ми робитимемо далі. Але якщо дивитися на великі бої, то Девіс – це один із них", – цитує ДіБеллу Fightnews.

"Другий – Ломаченко, якщо він переможе Коммі, але це ще під великим питанням. Я був промоутером Річарда, і він страшенно гарний боєць. Переможець цього поєдинку буде варіантом для нас. Якщо переможе Коммі, ми розглянемо його. Безумовно, бій з Ломаченком буде більшим через статус Василя в індустрії", - зазначив промоутер.

"Також можливий бій із Раяном Гарсією, якщо він повернеться в ринг. У нього все ще відоміше ім'я, ніж у Девіна Хейні", - заявив ДіБелла.

Додамо, що бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку.

Нагадаємо, минулої неділі Камбосос сенсаційно переміг у Нью-Йорку Теофімо Лопеса і відібрав у нього всі чемпіонські пояси.

Григорій МухінГригорій Мухін
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