5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
ГоловнаСпорт

Чотири матчі Ліги чемпіонів пройдуть без глядачів, а один – на нейтральному полі, - ЗМІ

Рішення пов'язане зі збільшенням числа випадків зараження коронавірусом.

Чотири матчі Ліги чемпіонів пройдуть без глядачів, а один – на нейтральному полі, - ЗМІ
Фото: twitter.com/UEFA

Відразу чотири поєдинки підсумкового туру групового етапу Ліги чемпіонів пройдуть за зачиненими дверима, повідомляє Sky Sport Italia.

За інсайдерською інформацією, уболівальники не зможуть потрапити на матчі "Аякс" – "Спортінг", "Лейпциг" – "Манчестер Сіті", "Баварія" – "Барселона" та "Зальцбург" – "Севілья". Причому у двох останніх парах команди, крім "Баварії", оскаржують путівки до 1/8 фіналу, а в поєдинку в Лейпцигу за право вийти до Ліги Європи боротимуться господарі.

Таке рішення пов'язане зі збільшенням числа випадків зараження коронавірусом та виявленням у Європі нового штаму COVID-19 омікрон.

Крім того, матч "Манчестер Юнайтед" – "Янг Бойз" можуть перенести на нейтральне поле. Причина та сама – поширення вірусу "омікрон".

Нещодавно Швейцарія змінила правила для в'їзду в країну громадян із Великобританії, а це означає, що після повернення з Манчестера гравці та персонал "Янг Бойз" будуть змушені вирушити на 10-денний карантин.

В УЄФА вивчають обидві ситуації. Остаточне рішення як за місцем проведення матчу МЮ – "Янг Бойз", так і за деякими поєдинками за зачиненими дверима ухвалять найближчими днями.

Варто зазначити, що УЄФА поки що не робив офіційних заяв із цього приводу.

Додамо, що шостий тур ЛЧ пройде 6-7 грудня.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також