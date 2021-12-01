Чотири матчі Ліги чемпіонів пройдуть без глядачів, а один – на нейтральному полі, - ЗМІ

Відразу чотири поєдинки підсумкового туру групового етапу Ліги чемпіонів пройдуть за зачиненими дверима, повідомляє Sky Sport Italia.

За інсайдерською інформацією, уболівальники не зможуть потрапити на матчі "Аякс" – "Спортінг", "Лейпциг" – "Манчестер Сіті", "Баварія" – "Барселона" та "Зальцбург" – "Севілья". Причому у двох останніх парах команди, крім "Баварії", оскаржують путівки до 1/8 фіналу, а в поєдинку в Лейпцигу за право вийти до Ліги Європи боротимуться господарі.

Таке рішення пов'язане зі збільшенням числа випадків зараження коронавірусом та виявленням у Європі нового штаму COVID-19 омікрон.

Крім того, матч "Манчестер Юнайтед" – "Янг Бойз" можуть перенести на нейтральне поле. Причина та сама – поширення вірусу "омікрон".

Нещодавно Швейцарія змінила правила для в'їзду в країну громадян із Великобританії, а це означає, що після повернення з Манчестера гравці та персонал "Янг Бойз" будуть змушені вирушити на 10-денний карантин.

В УЄФА вивчають обидві ситуації. Остаточне рішення як за місцем проведення матчу МЮ – "Янг Бойз", так і за деякими поєдинками за зачиненими дверима ухвалять найближчими днями.

Варто зазначити, що УЄФА поки що не робив офіційних заяв із цього приводу.

Додамо, що шостий тур ЛЧ пройде 6-7 грудня.