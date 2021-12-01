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У збірній Україні з футболу на одного натуралізованого бразильця може побільшати

Тете замислюється про зміну спортивного громадянства.

У збірній Україні з футболу на одного натуралізованого бразильця може побільшати
Тете
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу дізналася суперників з плей-оф Чемпіонату світу-2022 – збірну Шотландію і, сподіваємось переможця пари Уельс – Австрія.

Напередодні цієї події штаб Олександра Петракова вивчає потенційні плани посилення складу. У цьому йому може, хоч як це дивно, допомогти ліміт на легіонерів, який діє в УПЛ.

З цієї причини один із лідерів донецького "Шахтаря" Тете буде готовий розглянути питання з натуралізацією, якщо керівництво "гірників" попросить його про це.

"Я думав про це. Це справді хороша ідея, оскільки в українському чемпіонаті діє ліміт на легіонерів.

Чи можу я себе уявити у збірній України? Не знаю. Думаю про це, але поки що не знаю. Але яке б рішення я не прийняв, воно буде правильним", - заявив Тете в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, 21-річний бразилець виступає за "Шахтар" із лютого 2019 року. У нинішньому сезоні вінгер провів 25 матчів, забивши 9 голів і віддавши 2 асиста.

Тете вже грав за молодіжні збірні Бразилії, але у складі першої команди Seleção поки не дебютував.

Нагадаємо, донедавна у складі збірної України було два натуралізовані бразильці, також гравці "Шахтаря" - Мораєс і Марлос, проте останній прийняв рішення завершити виступи за національну команду.

Григорій МухінГригорій Мухін
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