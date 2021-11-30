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Мессі всьоме виграв "Золотий м'яч" France Football (оновлено)

Трансфер Лео до ПСЖ не завадив йому виграти чергову індивідуальну нагороду.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

У Парижі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення нагород кращим футболістам світу від журналу France Football.

Головний приз - "Золотий м'яч" - рекордний, сьомий раз отримав футболіст збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермена" Ліонель Мессі.

За підсумками голосування до п'ятірки кращих також увійшли Роберт Левандовський (Польща, "Баварія"), Жоржіньо (Італія, "Челсі"), Карім Бензема (Франція, "Реал") і Н'голо Канте (Франція, "Челсі").

У 2021 році Мессі виграв з "Барселоною" Кубок Іспанії, став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також уперше зі збірною Аргентини завоював трофей "Копа Америка".

Додамо, що п'ять "золотих м'ячів" France Football – в активі Кріштіану Роналду, який цього року посів у номінації 6 місце.

Оновлення. "Золотий м'яч"-2021: результати голосування.

  • 29. Сезар Аспілікета (Челсі) та Лука Модріч (Реал).
  • 26. Жерар Морено (Вільярреал), Рубен Діаш (Манчестер Сіті) та Ніколо Барелла (Інтер).
  • 25. Філ Фоден (Ман. Сіті)
  • 24. Педрі (Барселона).
  • 23. Гаррі Кейн (Тоттенхем).
  • 21. Лаутаро Мартінес (Інтер) та Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
  • 20. Ріяд Марез (Манчестер Сіті).
  • 19. Мейсон Маунт (Челсі).
  • 18. Сімон Кьяєр (Мілан).
  • 17. Луїс Суарес (Атлетіко).
  • 16. Неймар (ПСЖ).
  • 15. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті).
  • 14. Леонардо Бонуччі (Ювентус).
  • 13. Джорджо К'єлліні (Ювентус).
  • 12. Ромелу Лукаку (Челсі).
  • 11. Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд).
  • 10. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ).
  • 9. Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
  • 8. Кевін де Брюйне (Ман. Сіті).
  • 7. Мохамед Салах (Ліверпуль).
  • 6. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)
  • 5. Нголо Канте (Челсі).
  • 4. Карім Бензема (Реал).
  • 3. Жоржіньо (Челсі).
  • 2. Роберт Левандовський (Баварія).
  • 1. Ліонель Мессі (ПСЖ).
Григорій МухінГригорій Мухін
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