Мессі всьоме виграв "Золотий м'яч" France Football (оновлено)

У Парижі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення нагород кращим футболістам світу від журналу France Football.
Головний приз - "Золотий м'яч" - рекордний, сьомий раз отримав футболіст збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермена" Ліонель Мессі.
За підсумками голосування до п'ятірки кращих також увійшли Роберт Левандовський (Польща, "Баварія"), Жоржіньо (Італія, "Челсі"), Карім Бензема (Франція, "Реал") і Н'голо Канте (Франція, "Челсі").
У 2021 році Мессі виграв з "Барселоною" Кубок Іспанії, став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також уперше зі збірною Аргентини завоював трофей "Копа Америка".
Додамо, що п'ять "золотих м'ячів" France Football – в активі Кріштіану Роналду, який цього року посів у номінації 6 місце.
Оновлення. "Золотий м'яч"-2021: результати голосування.
- 29. Сезар Аспілікета (Челсі) та Лука Модріч (Реал).
- 26. Жерар Морено (Вільярреал), Рубен Діаш (Манчестер Сіті) та Ніколо Барелла (Інтер).
- 25. Філ Фоден (Ман. Сіті)
- 24. Педрі (Барселона).
- 23. Гаррі Кейн (Тоттенхем).
- 21. Лаутаро Мартінес (Інтер) та Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
- 20. Ріяд Марез (Манчестер Сіті).
- 19. Мейсон Маунт (Челсі).
- 18. Сімон Кьяєр (Мілан).
- 17. Луїс Суарес (Атлетіко).
- 16. Неймар (ПСЖ).
- 15. Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті).
- 14. Леонардо Бонуччі (Ювентус).
- 13. Джорджо К'єлліні (Ювентус).
- 12. Ромелу Лукаку (Челсі).
- 11. Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд).
- 10. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ).
- 9. Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
- 8. Кевін де Брюйне (Ман. Сіті).
- 7. Мохамед Салах (Ліверпуль).
- 6. Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- 5. Нголо Канте (Челсі).
- 4. Карім Бензема (Реал).
- 3. Жоржіньо (Челсі).
- 2. Роберт Левандовський (Баварія).
- 1. Ліонель Мессі (ПСЖ).