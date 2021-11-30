Мессі всьоме виграв "Золотий м'яч" France Football (оновлено)

Трансфер Лео до ПСЖ не завадив йому виграти чергову індивідуальну нагороду.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

У Парижі відбулася 65-та щорічна церемонія вручення нагород кращим футболістам світу від журналу France Football.

Головний приз - "Золотий м'яч" - рекордний, сьомий раз отримав футболіст збірної Аргентини та "Парі Сен-Жермена" Ліонель Мессі.

За підсумками голосування до п'ятірки кращих також увійшли Роберт Левандовський (Польща, "Баварія"), Жоржіньо (Італія, "Челсі"), Карім Бензема (Франція, "Реал") і Н'голо Канте (Франція, "Челсі").

У 2021 році Мессі виграв з "Барселоною" Кубок Іспанії, став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також уперше зі збірною Аргентини завоював трофей "Копа Америка".

Додамо, що п'ять "золотих м'ячів" France Football – в активі Кріштіану Роналду, який цього року посів у номінації 6 місце.

Оновлення. "Золотий м'яч"-2021: результати голосування.