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"Динамо" проведе благодійні матчі з "Барселоною", "Міланом", "Аяксом" і "ПСЖ"

Зібрані кошти підуть на підтримку потерпілих українців.

"Динамо" проведе благодійні матчі з "Барселоною", "Міланом", "Аяксом" і "ПСЖ"
"Динамо"
Фото: EPA/UPG

Київське "Динамо" протягом квітня-травня завдяки підтримці керівництва нашої держави проведе низку товариських ігор з топклубами Європи, повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Серед потенційних суперників: "Барселона", "Мілан", "Боруссія" (Дортмунд), "Парі Сен-Жермен", "Стяуа", "Легія", "Бенфіка", "Аякс", "Спортинг" і "Базель".

Усі ці матчі відбудуться під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну! - Match for Peace! Stop the War!".

"Метою проведення даних матчів є інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором", – наголошено в релізі.

Зазначається, що всі матчі київського клубу покажуть в ефірі українських і європейських телеканалів.

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